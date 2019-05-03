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atv, yine rakip tanımadı! Nisan ayında en çok izlenen kanal oldu

2016’dan bu yana birincilik koltuğunda oturan milyonların kanalı atv, yine rakip tanımadı. Nisan ayında en çok izlenen kanal olmayı başardı...

Ayların değil yılların birincisi!

Kaliteden ödün vermeden zirvede kalan atv, 'en çok izlenen kanal' olma unvanını koruyor...

atv, yayınladığı dizi ve programlarıyla Nisan ayında da Tüm Gün - Tüm Kişiler, Tüm Gün - 20+ABC1, - Tüm Kişiler, Prime Time - AB ve Prime Time - 20+ABC kategorilerinde en çok izlenen kanal oldu.

atv'yi birinci yapan program ve diziler ise şöyle: atv Ana Haber Bülteni, atv Gün Ortası, Kahvaltı Haberleri, atv'de Hafta Sonu, Son Durak, Prof. Dr. 'nun programları, Sen Anlat , Zengin ve Yoksul, Beni Bırakma...



MÜGE ANLI İLE TATLI SERT
Milyonları ekran başına kilitleyen atv; coşku, sevgi, aşk, tutku ve heyecan dolu dizilerle izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.

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