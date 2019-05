SON DAKİKA... Başkan Erdoğan'dan kritik açıklamalar

AHaber CANLI YAYIN

Son dakika... Başkan Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyelerini kabulü ardından anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısında konuşuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının satır başladı:

Bu yöndeki çabalar Bosna-Hersek'in Türkiye'nin büyük destek verdiği NATO üyeliği başta olmak üzere Avrupa Atlantik'le birleşme yolunda büyük bir ivme kazandıracaktır. Bosna Hersek adeta Balkanlar'ın mozaiği gibidir. Tarihi köklerle sağlam biçimde bağlı olduğumuz Bosna Hersek'le ilişkilerimiz bizim için hep önem arz eder. Bu nadide ilişkilerin daha da geliştirilmesi amacıyla atılabilecek adımları gözden geçirdik. Türkiye'nin Bosna Hersek'in istikrarı için gösterdiği çabaların kararlılıkla sürdürüleceğini teyid ettik. Ülkelerimiz arasındaki ticari ve ekonomik faaliyetlerinin daha da güçlendirilmesi imkanlarını görüştük. İkili ticaretimizin yükselen bir grafik gösterdiğini memnuniyetle teslim ettik. Mutabakat muhtırası metnini az önce imzaladığımız Saraybosna-Belgrad Otoyolu projesinin çarpan etkisi yapacağına inanıyorum.

Özellikle Türk Akımı projesinin Bosna Hersek'e intikalinde elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz. Kültürel ve beşeri alanlardaki bağlarımızı daha da kuvvetlendiriyoruz, TİKA'nın Bosna Hersek'teki gayretleri hepimizin malumudur. TİKA bundan sonra da çalışmalarını sürdürecektir. Ortak coğrafyamız olan Balkanlar'da bölgesel işbirliğimizin ilerletilmesi üzerinde durduk. Bosna Hersek aynı zamanda Güneydoğu Avrupa İşbirliği sürecinin dönem başkanlığını şu anda deruhte etmektedir. Sürece olan katkılarımızı gözden geçirdik. Bosna Hersek'in bizim gönlümüzde ayrı bir yeri olduğunu bir kez daha ifade ediyorum. Bosna Hersek'in karşılaştığı sorunları adeta kendi derdimiz gibi değerlendirmeye önem veriyoruz.

"BOSNA HERSEK'TEN ET İTHALİ İÇİN GEREKEN ADIMLARI ATACAĞIZ"

Beklentimiz Bosna Hersek'teki hükümetin kurulmasıdır. Bosna Hersek'ten et ithali konusunda gerekli talimatları verdik. Bölgeden ülkemize devletten devlete et ithali noktasında atmamız gereken adımları da atacağız. Kıymetli dostlarımı ülkemizde ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyorum. Görüşmelerimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.