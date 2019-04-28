Cansuyu hazır!

Kurulduğu tarihten bu yana Ramazan aylarında yardım organizasyonları düzenleyen Cansuyu, hayırsever vatandaşların emanetlerini bu Ramazan ayında da gerçek muhtaçlara ulaştıracak. Yurt içinde ve dünyanın farklı bölgelerinde yardım faaliyetleri gerçekleştirecek olan Cansuyu, muhtaçlara, yetimlere, mültecilere, İslam coğrafyasında mağdur olanlara ve zulüm altında hayata tutunmaya çalışanlara umut ışığı olacak. Cansuyu Derneği Genel Başkanı Mustafa Köylü şunları söyledi: "Ramazan ayında hayırsever vatandaşlarımızın yaptığı bağışları, fitreleri, zekatları muhtaçlara ulaştırmaya devam ediyoruz. Türkiye'de ve dünyanın birçok muhtaç ülkesinde yardımlarımız olacak." Bağışçılar; cansuyu. org.tr, Ziraat Bankası, Türkiye Finans, Kuveyt Türk, Vakıfbank, Vakıf Katılım ve Halkbank'taki bağış/kurumsal tahsilat sisteminden yardımlarını yapabilecekler.
- Güncel
- 28.04.2019
- Gazete
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