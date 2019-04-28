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Cansuyu hazır!

, hazırlıklarını tamamladı. Ramazan ayı boyunca muhtaçlara ve mazlumlara yardımlarını ulaştıracak.

Cansuyu hazır!
Kurulduğu tarihten bu yana Ramazan aylarında yardım organizasyonları düzenleyen Cansuyu, hayırsever vatandaşların emanetlerini bu Ramazan ayında da gerçek muhtaçlara ulaştıracak. Yurt içinde ve dünyanın farklı bölgelerinde yardım faaliyetleri gerçekleştirecek olan Cansuyu, muhtaçlara, yetimlere, mültecilere, İslam coğrafyasında mağdur olanlara ve zulüm altında hayata tutunmaya çalışanlara umut ışığı olacak. Genel Başkanı Mustafa Köylü şunları söyledi: "Ramazan ayında hayırsever vatandaşlarımızın yaptığı bağışları, fitreleri, zekatları muhtaçlara ulaştırmaya devam ediyoruz. 'de ve dünyanın birçok muhtaç ülkesinde yardımlarımız olacak." Bağışçılar; cansuyu. org.tr, Ziraat , Türkiye Finans, Kuveyt Türk, Vakıfbank, Vakıf Katılım ve 'taki bağış/kurumsal tahsilat sisteminden yardımlarını yapabilecekler.

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