31 Mart Kırklareli yerel seçim sonuçları açıklanıyor. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler ve Genel Seçimlerinde milyonlar sandık başına gitti. Kırklareli'de oy kullanma işlemleri 08.00 - 17.00 saatleri arasında gerçekleştirildi. Toplam 8 ilçeninyer aldığı Kırklareli'de oy kullanan vatandaşlar seçim sonuçlarını araştırmaya başladı. Kırklareli seçim sonuçları, takvim.com.tr tarafından anlık olarak takip ediliyor. Babaeski, Demirköy, Kofçaz, Lüleburgaz, Merkez, Pehlivanköy, Pınarhisar ve Vize seçim sonuçları hangi parti kazandı? İşte 31 Mart Kırklareli yerel seçim sonuçları...

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31 MART KIRKLARELİ YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Kırklareli seçim sonuçları açıklanıyor. Oy oranları anlık olarak güncellenmektedir.

AK Parti Kırklareli Belediye Başkan adayı Burak Süzülmüş: %

MHP Kırklareli Belediye Başkan adayı Derya Bulut: %

CHP Kırklareli Belediye Başkan adayı Mehmet Tuna Soykan: %

Saadet Partisi Kırklareli Belediye Başkan adayı Mithat Özdemir: %

KIRKLARELİ İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI

Kırklareli ilçelerinin seçim sonuçları tam olarak açıklandığında aşağıdaki liste güncellenecektir.

Babaeski:

Demirköy:

Kofçaz:

Lüleburgaz:

Merkez:

Pehlivanköy:

Pınarhisar:

Vize:

2014 KIRKLARELİ YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2014 Kırklareli yerel seçim sonuçları, binlerce kişi tarafından merak ediliyor. İşte 2014 Kırklareli yerel seçim sonuçları...

CHP: % 38

AK PARTİ: % 35

MHP: % 24,4

HDP: % 0,7

2009 KIRKLARELİ YEREL SEÇİM SONUÇLARI

CHP: % 49,90

AK PARTİ: % 35,30

MHP: % 9,90

DSP: % 1,80

DP: % 1,70

KIRKLARELİ HAKKINDA

Kırklareli, Türkiye'nin Marmara Bölgesi'nde yer alan, 6,550 km2 yüzölçümüne sahip olan şehirdir.

Tarihte Kırklareli şehri, M.Ö. 6. yüzyılda Yunanistan'a kadar uzanan büyük bir imparatorluk kuran Persler'in eline geçmiştir. Bir süre boyunca Persler'in yönettiği Kırklareli, M.Ö. 4. yüzyılda Büyük İskender liderliğindeki Makedonlar tarafından yönetilmeye başlanmıştır. Ardından da M.Ö. 2. yüzyılda Romalıların hakimiyeti altına girmiştir.

Roma İmparatorluğu ikiye bölündüğünde Doğu Roma İmparatorluğu sınırları içerisinde kalan Kırklareli, bu dönemlerde birçok Bulgar ve Peçenek istilasına maruz kalmıştır. 13. yüzyılda kısa bir Haçlı işgalinin ardından 1368 yılında, Balkanlara yayılmış olan Türklerin hakimiyeti altına girdi.

Osmanlılar şehri "Kırk Kilise" şeklinde Türkçeleştirmiştir ve hiçbir şekilde isme müdahale etmemiştir. Çünkü bu isim Bizanslıların koyduğu ismin birebir Türkçesidir. Türk Kurtuluş Savaşı'nın Türkler tarafından kazanılmasıyla beraber 10 Kasım 1922'de Türk topraklarına resmi olarak katılmıştır.

Günümüzde Kırıklareli şehri ekonomisini sanayiden sağlamaktadır. Tekstil ve gıda alanında yaklaşık 20.000 işçiyi istihdam eden sanayi üretiminin yanında buğday ve ayçiçeği ile tarım da bulunmaktadır.