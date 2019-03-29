CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar'a kirli ittifakları nedeniyle tepki gösterince salondan adeta kovulan şehit eşi Gülcan Demiryürek'e Başkan Erdoğan sahip çıktı. Erdoğan, 2016'da Mardin Nusaybin'de şehit düşen Uzman Çavuş Kadir Demiryürek'in eşi olan Gülcan Demiryürek'i telefonla aradı. Aralarında geçen konuşmayı şehit eşi şöyle anlattı: "Sayın Cumhurbaşkanımız, tatsız olaydan dolayı bizi arayarak desteğini belirtti. Her zaman yanımızda olduğunu söyledi. Hukuki sürecin başlatılacağını, tüm şehit ailelerine destek olacağını, bu tatsız olaydan dolayı tüm Türkiye genelinde rahatsızlık duyulduğunu belirtti."
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'nun ziyaret edip destek verdiği Demiryürek, "Hukuki süreç başlatmayı düşünüyorum" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'nun ziyaret edip destek verdiği Demiryürek, "Hukuki süreç başlatmayı düşünüyorum" dedi.
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