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CHP'li 'ın şehit eşine yaptığı saygısızlığa tepkiler çığ gibi büyüyor

CHP’li Karalar’a, “Bizi hangi yüzle buraya çağırdınız” diye tepki gösterince salondan adeta kovulan Demiryürek’e destek yağdı. Erdoğan arayıp, “Olayın takipçisiyim” mesajını yolladı.

Demiryürek!
CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı 'a kirli ittifakları nedeniyle tepki gösterince salondan adeta kovulan şehit eşi 'e Başkan Erdoğan sahip çıktı. Erdoğan, 2016'da Nusaybin'de şehit düşen Uzman Çavuş Kadir Demiryürek'in eşi olan Gülcan Demiryürek'i telefonla aradı. Aralarında geçen konuşmayı şehit eşi şöyle anlattı: "Sayın Cumhurbaşkanımız, tatsız olaydan dolayı bizi arayarak desteğini belirtti. Her zaman yanımızda olduğunu söyledi. Hukuki sürecin başlatılacağını, tüm şehit ailelerine destek olacağını, bu tatsız olaydan dolayı tüm Türkiye genelinde rahatsızlık duyulduğunu belirtti."




AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 'nun ziyaret edip destek verdiği Demiryürek, "Hukuki süreç başlatmayı düşünüyorum" dedi.

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