CHP'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar, dün sabah kentte bulunan 5 şehit derneğinin ailesine bir otelde kahvaltı düzenledi. Kahvaltıya, 12 Nisan 2016 tarihinde, Mardin'in Nusaybin ilçesinde, PKK'lı teröristler tarafından bir eve tuzaklanan bombanın patlatılması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Kadir Demiryürek'in eşi Gülcan da katıldı. Gözü yaşlı şehit eşi Demiryürek, konuşma sırasında Zeydan Karalar'a "Benim eşim, hendek olaylarında şehit oldu. Benim ve başka ailelerin çocukları babasız kaldı. Şu an bu hendek olayını yapanlarla birlikte olmanızı nasıl açıklayacaksınız" diye sordu. Bunun üzerine Karalar adeta çıldırdı. "Neden geldin o zaman? Boş ver onlar provokasyon için gelmişler" dedi. Bu sırada Karalar'ın adamları da şehit eşine tepki gösterdi. Salondan ayrılan Demiryürek, "Atatürk'ümüzün partisinin HDP ile birlik olması bizi üzüyor. Atatürk'e yakışır bir parti olması gerekirdi. CHP düşmanımızla ittifak yapıyor" diye konuştu.
Kızı Lara'ya sarılarak yaşadıklarını anlatan Gülcan Demiryürek, "Neden geldin, sözleri beni yıktı. Bizi salondan kovdu" dedi.
MURAT KARAMAN
Kızı Lara'ya sarılarak yaşadıklarını anlatan Gülcan Demiryürek, "Neden geldin, sözleri beni yıktı. Bizi salondan kovdu" dedi.
MURAT KARAMAN
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