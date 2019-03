Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kütahya'da önemli açıklamalar Kütahya mitinginde halka hitap eden Başkan Erdoğan, "HDP'li Eş Başkanlar CHP'nin başarısı için CHP'den daha çok çalışıyor. Eş Başkanlar postayı koyuyor. Böyle bir ortaklıktan, ittifaktan millete fayda gelir mi? Böyle omurgasız bir ittifaka belediyeler emanet edilr mi?" dedi. Başkan Erdoğan, terörle mücadele mesajı verdi: Her an hazırız, şu an sınırdayız. Son günlerde biti tekrar kanlanan bölücü örgüte Kandil'i, Sincar'ı, bulunduğu her yeri mezar etmek için bu seçimden güçlü çıkmalıyız.

Partisi tarafından Kütahya'da düzenlenen mitingde konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörle mücadele mesajı verdi. Erdoğan, "Şu an sınırdayız her an hazırız" dedi. Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları: 'HEPİMİZ SANDIĞA GİDECEĞİZ'

Son günlerde biti tekrar kanlanan bölücü örgüte Kandil'i, Sincar'ı, bulunduğu her yeri mezar etmek için bu seçimden güçlü çıkmalıyız. Güneyimizdeki terör koridorunu tamamen kesmek için bu seçimlerden güçlü çıkmalıyız. Zaferin şehri Kütahya'dan yeni bir rekor bekliyorum. Sandığa gitmemek yok. Hepimiz sandığa gideceğiz.



31 Mart Demokrasi Bayramınız şimdiden kutlu olsun. Nevruz; muhabbetin, kardeşliğin, sevginin, kalplerde yeşeren umutların bayramıdır. Nevruz, toprakla beraber gönüllere düşen cemrelerin bayramıdır. Her kim bunu sokak terörüne kurban ediyorsa o Nevruz'un manasını anlamamış demektir. Maalesef ülkemizde çıkarlarını korumak için, Nevruz gibi Cumhuriyet gibi ortak değerlerimizi hoyratça istismar edenler hep oldu. Bu çevreler kendi menfaatleri bozulmasın diye yıllarca bu kavramların üzerinde tepindi durdu. Bunu en çok bölücü örgütle CHP zihniyeti yaptı. Nevruz dediler bölücü örgütün paçavralarına sarıldılar. Milletin inancına, mukaddesatına hakaret ettiler. Bıyıkları yeni terlemiş Mehmetçiğimizi şehit ettiler. Başörtüsünü üniversitedeki kızlarımıza çok gördüler. O rektör yardımcısı kendi milletvekilleri oldu. O kızlarımızı ikna odalarında nasıl ağlattığını biliyorum. Onlara nasıl zulmettiklerini biz biliyoruz. 'BUKELAMUN OLSA BU KADAR RENK DEĞİŞTİRMEZ"

Siz kendinizi kandırabilirsiniz, ama bizi kandıramazsınız. Şimdi istediği üniversiteye istediği gibi kızlarımız da gidebiliyor mu? Başı açık, başı örtülü diye bir dert var mı? Kendi marjinal ideolojileri için ortak değerlerimizin hepsini tepe tepe kullandılar. Bugün de aynısını yapıyorlar. İstismar düzenlerini, yağma düzenlerini bugün de devam ettirmeye çalışıyorlar. CHP bir taraftan Atatürk'ün kurduğu partiyiz diyor diğer taraftan Kandil'in uzantılarıyla seçim ittifakı yapıyor. Hem Cumhuriyetçiyiz diyorlar hem de Cumhuriyete saldıranlara yoldaşlık ediyorlar. İslam dünyasından kaynaklanan terör ifadesiyle müslümanları töhmet altında bırakıyorlar. Ezanla sorunumuz yok diyorlar, hem de İstiklal Caddesi'nde ezan-ı Muhammedi'yi ıslıklayanlara kol kanat geriyorlar. Rüzgar gülü olsa bu kadar sağa sola dönmez. Bukelamun olsa bu kadar sık renk değiştirmez.



Gidip de Avrupa Parlamentosu'nda bölücü örgütle yanyana fotoğraf çektirmez. İşte Hatay Belediye Başkanı 'oy yoksa hizmet yok' diyor. Kibir kulesi yahu! CHP'de bugün Kandil'dekinin hatırı sayılıyor. Eş başkanlarının sözü Bay Kemal ve hanımefendiden daha fazla geçiyor. Bu adam Kürt değil ha! Bu Kürt kardeşlerimizin üzerinden oy devşiren birisi. "KÜRDİSTAN'I ÇOK MU SEVİYORSUN! DEFOL ORAYA GİT! DEFOL"

Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Türkiye'de Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Karadeniz, Akdeniz, Orta Anadolu, Ege, Marmaramız var mı? Ama Kürdistan diye bir bölge yok. Ha sen Kürdistan'ı çok mu seviyorsun? Irak'ın kuzeyinde var. Defol git oraya! Defol! Seninle beraber oraya gelmek isteyenler varsa onları da al git. Siz 780 bin kilometre kareyle Türkiye'yi bölemeyeceksiniz. İnşallah bunlar 31 Mart akşamı bu rabiayı öğrenecekler. Bay Kemal ve hanımefendi bir iki salon toplantısıyla günü geçiştirmeye çalışırken HDP'li Eş Başkanlar Ankara ve İstanbul ittifakı için sürekli propoganda yapıyor.



HDP'li Eş Başkanlar CHP'nin başarısı için CHP'den daha çok çalışıyor. Eş Başkanlar postayı koyuyor. Böyle bir ortaklıktan, ittifaktan millete fayda gelir mi? Böyle omurgasız bir ittifaka belediyeler emanet edilr mi? Kandil'in kapıkullarına seslerine çıkaramayanlar bunların ağababalarına karşı mücadele edebilir mi? Terör örgütü ağzıyla konuşanlar İstanbul'u, Gazze'yi, Filistin'i savunabilir mi? "BAY KEMAL! BİR MÜSLÜMAN BU İFADEYİ NASIL KULLANIR?"

'İslam dünyasından kaynaklanan terör' diyor? Kim diyor? Bay Kemal! Sen müslüman mısın yahu! CHP'ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum, bu adamın peşinden gidecek misiniz? Bu adam istikametini kaybetmiş. Cuma namazı esnasında benim namaz kılan kardeşlerime bu kurşunları sıkan adam, İslam dünyasından aldığı ilhamla mı bunları yapıyor? Biz milletimize menfaat için değil Allah için seviyoruz.