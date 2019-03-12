Sanatçı Ebru Gündeş'in başını ağrıtan yalı davası sonuçlandı. Gündeş ve eşi Rıza Sarraf, Kanlıca'daki Mehmet Arif Bey Yalıları'ndan ikisini 2011 yılında satın aldı. Sarraf, tarihi eser olarak tescili yapılan yalıda tadilat çalışması başlattı. Ancak tadilatın Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na aykırı yapıldığı saptandı. Bu nedenle yalı tadilatı yargıya taşındı. Ebru Gündeş, eşi Rıza Sarraf ve inşaat mühendisi Hakkı Süha Gökdemir hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
CEZA ERTELENDİ
ABD'de bulunduğu için Sarraf'ın ifadesini alınamadı. Bu nedenle Rıza Sarraf'ın dosyası ayırdı. Beykoz 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dava ise karara bağlandı. Mahkeme, sanık Ebru Gündeş'in beraatine karar verirken, diğer sanık Gökdemir ise 1 yıl 8 ay hapis ve 80 lira adli para cezasına çarptırıldı. Bu cezaya ilişkin hükmün açıklanması geri bırakıldı.
CEZA ERTELENDİ
ABD'de bulunduğu için Sarraf'ın ifadesini alınamadı. Bu nedenle Rıza Sarraf'ın dosyası ayırdı. Beykoz 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dava ise karara bağlandı. Mahkeme, sanık Ebru Gündeş'in beraatine karar verirken, diğer sanık Gökdemir ise 1 yıl 8 ay hapis ve 80 lira adli para cezasına çarptırıldı. Bu cezaya ilişkin hükmün açıklanması geri bırakıldı.
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