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'in yalı davasında karar çıktı

’i zora sokan imara aykırı yalı tadilatı davası sona erdi. Sanatçı beraat etti, inşaat mühendisine ise 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Yalıdan beraat
Sanatçı 'in başını ağrıtan yalı davası sonuçlandı. Gündeş ve eşi , Kanlıca'daki Mehmet Arif Bey Yalıları'ndan ikisini 2011 yılında satın aldı. Sarraf, tarihi eser olarak tescili yapılan yalıda tadilat çalışması başlattı. Ancak tadilatın Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na aykırı yapıldığı saptandı. Bu nedenle yalı tadilatı yargıya taşındı. Ebru Gündeş, eşi Rıza Sarraf ve inşaat mühendisi Hakkı Süha Gökdemir hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

CEZA ERTELENDİ
ABD'de bulunduğu için Sarraf'ın ifadesini alınamadı. Bu nedenle Rıza Sarraf'ın dosyası ayırdı. Beykoz 1. 'nde görülen dava ise karara bağlandı. Mahkeme, sanık Ebru Gündeş'in beraatine karar verirken, diğer sanık Gökdemir ise 1 yıl 8 ay hapis ve 80 lira adli para cezasına çarptırıldı. Bu cezaya ilişkin hükmün açıklanması geri bırakıldı.


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