Rusya'da Silahlı Kuvvetleri'nin çeşitli kademelerinde yaklaşık 45 bin kadın askerin görev yaptığı bildirildi. 300 binden fazla kadının da Savunma Bakanlığı departmanlarında çalıştığı kaydedildi. Moskova ordusunun kadın askerleri güzellikleri ile dünyanın dikkatini çekti. Sosyal medya kullanıcılarından, Rus kadın askerler için "En güzel asker" yorumları geldi.
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