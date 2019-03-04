Cambridge Düşesi Kate Middleton'ın kıyafetlerini giyerek dünyaya tanıttığı 4 firma da iflasın eşiğine geldi. Orla Kiely, Issa ve Alice Temperley'in ardından bir başka gözde marka LK Bennett, fiyatlarını yarı yarıya indirdi. Moda dünyası, Kate'in kıyafetini giydiği firmaya yöneliyor, bu yüzden şirket fazla üretim yapılıyor. Ancak Düşes başka markaya yönelince, bir önceki firmanın ürüleri elinde kalıyor.

Kate'in giydiği İrlandalı firma Orla Kiely'in bu kıyafeti, 485 dolardan satılmıştı.