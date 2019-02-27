İstanbul 4. Levent Konak Mahallesi'nde bulunan Suudi Arabistan Başkonsolosluğu, mahalle halkını isyan ettirdi. Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ortadan kaybolmasıyla tüm dünyanın gözlerinin çevrildiği konsolosluğun, sokakları işgal etmesi nedeniyle insanlar zor anlar yaşıyor... Mahalleye giriş ve çıkışın sağlandığı iki sokak da iki yıldır trafiğe kapalı. Kaldırım ve yollar, konsolosluk demirleri tarafından işgal edilmiş durumda. Muhtar Aslı Akyüz, Akasyalı ve Akağaç sokağının açılması, demirlerin kaldırımlardan kaldırılmasını sağlamak için imza kampanyası başlattı. Toplanan 750 imza, yetkili mercilere iletildi.
Gazeteci Cemal Kaşıkçı 2 Ekim'de konsoloslukta kaybolmuştu.
DAMLA KAYA
Gazeteci Cemal Kaşıkçı 2 Ekim'de konsoloslukta kaybolmuştu.
DAMLA KAYA
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