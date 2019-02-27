Bugünkü
Takvim

Başkonsolosluğu mahalle halkını isyan ettirdi

İşgale isyan
4. Levent Konak Mahallesi'nde bulunan Başkonsolosluğu, mahalle halkını isyan ettirdi. 'nın ortadan kaybolmasıyla tüm dünyanın gözlerinin çevrildiği konsolosluğun, sokakları işgal etmesi nedeniyle insanlar zor anlar yaşıyor... Mahalleye giriş ve çıkışın sağlandığı iki sokak da iki yıldır trafiğe kapalı. Kaldırım ve yollar, konsolosluk demirleri tarafından işgal edilmiş durumda. Muhtar Aslı Akyüz, Akasyalı ve Akağaç sokağının açılması, demirlerin kaldırımlardan kaldırılmasını sağlamak için imza kampanyası başlattı. Toplanan 750 imza, yetkili mercilere iletildi.



Gazeteci Cemal Kaşıkçı 2 Ekim'de konsoloslukta kaybolmuştu.

DAMLA KAYA

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSuudi Arabistan Başkonsolosluğu mahalle halkını isyan ettirdi
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri