Dünyaca ünlü akademisyen ve iş adamı Dr. Azeem İbrahim, Ankara'da bir söyleşiye katıldı: "Türkiye, 500 bin kişiyi katleden Esed karşısında çok güçlü bir pozisyon alıyor. Suriye politikası hayranlık verici. Suriye dahil Ortadoğu'ya barış Türkiye eliyle gelecek. Terörün panzehiri Türkiye'de. Dünyada 60 milyon mültecinin yüzde 70'i Müslüman ve bu göç krizinde lider ülke yine Türkiye."
TÜLAY CANPOLAT
TÜLAY CANPOLAT
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