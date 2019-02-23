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Barış eliyle gelecek

Barış Türkiye eliyle gelecek
Dünyaca ünlü akademisyen ve iş adamı Dr. Azeem İbrahim, 'da bir söyleşiye katıldı: ", 500 bin kişiyi katleden Esed karşısında çok güçlü bir pozisyon alıyor. politikası hayranlık verici. Suriye dahil 'ya barış Türkiye eliyle gelecek. Terörün panzehiri Türkiye'de. Dünyada 60 milyon mültecinin yüzde 70'i Müslüman ve bu göç krizinde lider ülke yine Türkiye."


TÜLAY CANPOLAT

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