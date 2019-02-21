

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de düzenlenen "1. Yaşlılık Şurası" açılışında konuştu:

65 yaş ve üzeri nüfus oranı yüzde 8,8'e kadar ulaşmıştır. Bu da 7,2 milyon yaşlıya sahip olduğumuz anlamına geliyor.bunun için katıldığım tüm nikah törenlerinde gençlerimize en az üç çocuk, mümkünse daha fazlasını tavsiye ediyorum. Bir olur garip olur, 2 olur rakip olur, 3 olur denge olur, 4 olur bereket olur, gerisi Allah kerim diyorum. Mecburuz, çünkü dinamik genç nüfus yapısını sağlam tutalım.anaların ayağı altındadır' hadis-i şerifini herhalde bilmeyen yoktur. Ben anacığımın ayağının altını öperdim. Anam ayağını çekerdi. AnacığımOnlar gibisi yok. Onlar olduğu için biz varız.bir evde büyükanne, büyükbaba, anne, baba ve torunlar bir arada yaşayabiliyorsa o ev gerçekten günün 24 saati yaşayan, günün 24 saati içinde huzur bulunan bir yerdir. Olması gereken budur. Ama bu var mı şimdi, maalesef yok. Şimdi kaçan kaçana.tek başına hayatlarını sürdürdüğü, çocukların da tek başlarına büyüdüğü bir dünya bizim dünyamız değildir.

EKONOMİ DAHA İYİ OLACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ülke TV - Kanal 7 ortak yayınında çarpıcı açıklamalar yaptı: 7 TL'den dolar alanlar 10 TL'yi bekliyordu. Ancak şimdi 5 TL'ye indi. Trend aşağı yönde ilerledikçe, bu havayı bozup tersine çevirmeye çalışanlar bu söylentileri yayıyor. Siz ne yaparsanız yapın, bir kesim var, müzmin bir kötücül yaklaşımla, ekonominin dinamiğini bozmaya yönelik bir kampanyayı sürdürüyor. Bu kesimin söylemlerine cevap vermeyi bile doğru bulmuyorum. Seçimden sonra ekonomik göstergeler çok daha iyi olacak. Türkiye'nin kendi yolunda yürümesi, neredeyse kara sınırlarımzın yarısında savaş, terör kol geziyor. Bütün bu süreçte ülkeyi döndürüyorsunuz. Güçlü Türkiye yeni bir hikaye yazıyor.