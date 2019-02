Son dakika: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuva-yi Milliye Meydanı'nda düzenlenen Balıkesir Mitingi'nde konuştu. Başkan Erdoğan, "2019 yılı Şubat Mart ayları tarımsal destek noktasında özellikle bir rakam sizlere burada duyuracağım. 3 milyar 24 milyon 159 bin lira biz tarımsal destek vereceğiz. Şu anda Tarım Bakanlığımız bunu çalışmasını yapıyor" dedi.

Balıkesir her dönemde milletimizin uyanışına öncülük etmiştir. 31 Mart'ta da Balıkesir tüm Türkiye'ye yayılacak yeni bir silkiniş bayrağını yükseltecektir. AK Parti bugüne kadar 81 ilimizde gerçekleştirdiği hizmetlerde ülkemize çağ atlatmıştır. Yaptığımız hizmetlerle ülkemizin her karışına, her insanına dokunduk. Balıkesir'de de son 16 yılda 27 katrilyonu aşan yatırım yaptık.

BAY KEMAL ONLARLA KOL KOLA GEZİYOR

Bay Kemal gibi patlıcan domates sivri biberciler çok çıkacak. Biz teröristleri Cudi'de Gabar'da Tendürek'te gömüyoruz Bay Kemal onlarla kol kola geziyor. bakıyorsun adı iyi olan bir parti de kol kola geziyor.

Bu dörtlü çete omuz omuza vermiş hedefleri, "AK Parti'yi nasıl çökerteceğiz, Cumhur İttifakı'nı nasıl çökerteceğiz, Erdoğan'ı nasıl alaşağı edeceğiz." Bunlara Balıkesir'den bir Osmanlı tokadı atalım. Bu milletin kararını vermiş. Bu milletin kararının üzerinde başka irade yoktur.

ÖNÜMÜZDEKİ AY TRAFİĞE AÇIYORUZ

İstanbul İzmir otoyolunun Balıkesir kuzey ve batı kavşağı arasındaki kısmı ile Saruhanlı kavşağı arasındaki kısmını önümüzdeki ay trafiğe açıyoruz.

Balıkesir'İn ortasından geçen tren yolunu şehir dışına almak planlarımız arasında.

Benim Mehmedim teröristlerle uğraşmayacak da kiminle uğraşacak.

BU YIL İÇİNDE HAVALİMANIMIZI AÇIYORUZ

Terminal binası yakında tamamlanıyor ve bu yıl içinde havalimanımızı hizmete açıyoruz. Böylece Balıkesirli kardeşlerimiz uçak yolculuğu için Edremit'e gitmek zorunda kalmayacak.

3 MİLYAR 24 MİLYON 159 BİN LİRA TARIMSAL DESTEK VERECEĞİZ

2019 yılı Şubat Mart ayları tarımsal destek noktasında özellikle bir rakam sizlere burada duyuracağım. 3 milyar 24 milyon 159 bin lira biz tarımsal destek vereceğiz. Şu anda Tarım Bakanlığımız bunu çalışmasını yapıyor.

DOMATES, PATATES HEPSİ İNDİ, DAHA DA İNECEK​

Benim milletime oyun oynanırsa bilsinler ki tepelerine bineceğiz. Çadır marketleri açtık. Bu devam edecek. Vatandaşımı kimsenin sömürmeye hakkı yoktur. Bu işi genişleteceğiz. Patlıcan pahalıydı ama bak şimdi yüzde 50'ye indi. Domates, patates hepsi indi, daha da inecek. Biz bu oyunu bozduk.

Türkiye 2023 hedefleri doğrultusunda kalkınmasına genişlemesine devam ediyor. Ardı ardına hayata geçirdiğimiz reformlarla ülkemizi daha büyük mücadelelere hazırlıyoruz.

İSTEYEN HERKES BEDELLİ ASKERLİĞE BAŞVURABİLECEK

MSB'ye ve Genelkurmay Başkanlığımıza talimat verdim. Kurumlarımız çalışmalarını yapıp bir taslak ortaya çıkardılar. Halen lisan ve lisanüstü girenler 12 ay yedek subay veya 6 ay kısa dönem er/erbaş olarak askerlik yapıyor. Yeni sistemde lisans ve lisans üstü için 12 aylık yedek subaylık devam ediyor. 2 yıllık meslek yüksek okulları için ise ihtiyaca göre belirlenecek sayı ise 12 aylık yedek astsubaylık getiriyoruz.

Değişimizin ihtiyaçlara göre ordumuzun yapısını güçlendirmek istiyoruz. Yurt dışındaki gençlerimiz için dövizli askerlik uygulaması sürecek. Bunun yanında bedelli askerlik ve dövizli askerlik arasında herhangi bir fark olmayacak.

Bugüne kadar belirli bir periyodu ve sistemi olmayan bedelli askerlik uygulamasını ordumuzun personel ihtiyacını kalıcı hale getiriyoruz. Çıkacak mı çıkmayacak mı böyle bir şey yok. Eğitim durumuna bakılmaksızın isteyen herkes bedelli askerliğe başvurabilecek. İlk etapta her yıl 140 bin bedel askerlikten yararlanabilecek. Gençlerimiz için askerlik görevi bir yük olmaktan çıkıyor. Tabi bu çalışma henüz bir taslak aşamasındadır. Yeni askerlik sisteminin şimdiden ülkemize ordumuza milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

ONLAR VARLIK KUYRUKLARI

Biz koştururken muhalefet ne yapıyor? CHP çöp demektir, CHP yolsuzluk demektir. Çadırlara kuyruğa giriyorlar ya bay Kemal onlar varlık kuyrukları.