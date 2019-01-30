Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul'da 4 ilçeyi İyi Parti'ye verdi. HDP'ye yakınlığıyla bilinen Şerdil Dara Odabaşı'nı Kadıköy, Özgen Nama'yı Çekmeköy ve Kemal Deniz Bozkurt'u da Esenyurt'ta aday gösterdi. Böylece HDP ile gizli ittifakını belgeledi. Parti içinden de bazı ilçe adaylarına tepkiler yükseldi. Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz gecesi evine sığındığı Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nu ve kızının daire aldığı Ataşehir'de de yine Battal İlgezdi'yi aday göstermesi, İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu isyan ettirdi. Bakırköy'de Dr. Bülent Kerimoğlu'nun aday göstermesini, partililer önceki gece Özgürlük Meydanı'nda toplanarak protesto etti. CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın parti meclisinden istifasının ardından bir haber de Muğla Marmaris'ten geldi. Belediye Başkanı Ali Acar, yeniden aday gösterilmeyince, partiden ayrıldığını bildirdi. İlçe yönetimi de istifa kararı alıp parti binasını kilitledi.
CANAN YOLCU
CHP'DE İstanbul adaylarının belirlendiği Parti Meclisi devam ederken istifa eden ancak daha sonra bu kararından vazgeçen Canan Kaftancıoğlu'nun bileti kesildi. CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'nun Ataşehir ve Bakırköy adaylarına tepki olarak istifa etmesini partiyi kamuoyu önünde zor durumda bıraktığını düşünen CHP lideri Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu'nun istifasını istedi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da "Kaftancıoğlu'nun istifa şımarıklığı, tahribata yol açtı. İl başkanı, bu şımarıklığa rağmen görevine devam edemez" demişti.
Zafer ŞAHİN
BABASININ OĞLU
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, her ne kadar "Babadan oğula suç geçmez" dese de CHP'nin İzmir adayı Tunç Soyer'e tepkiler giderek arttı. İYİ Parti'li Cezmi Polat, "Türk Milliyetçileri'ni haksız, hukuksuz şekilde ipe götüren bir babanın oğluyla bizim işimiz olmaz, olamaz" dedi. Partisinden istifa etti.
CANAN YOLCU
CHP'DE İstanbul adaylarının belirlendiği Parti Meclisi devam ederken istifa eden ancak daha sonra bu kararından vazgeçen Canan Kaftancıoğlu'nun bileti kesildi. CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'nun Ataşehir ve Bakırköy adaylarına tepki olarak istifa etmesini partiyi kamuoyu önünde zor durumda bıraktığını düşünen CHP lideri Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu'nun istifasını istedi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da "Kaftancıoğlu'nun istifa şımarıklığı, tahribata yol açtı. İl başkanı, bu şımarıklığa rağmen görevine devam edemez" demişti.
Zafer ŞAHİN
BABASININ OĞLU
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, her ne kadar "Babadan oğula suç geçmez" dese de CHP'nin İzmir adayı Tunç Soyer'e tepkiler giderek arttı. İYİ Parti'li Cezmi Polat, "Türk Milliyetçileri'ni haksız, hukuksuz şekilde ipe götüren bir babanın oğluyla bizim işimiz olmaz, olamaz" dedi. Partisinden istifa etti.
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