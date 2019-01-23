Ankara'nın Polatlı İlçesi'ndeki bir müzede çekilen fotoğraflar, utanç kaynağıydı. İlçeye bağlı Yassıhöyük Köyü'nde 1950 yılından bu yana yapılan kazılarda, Frigya Krallığı'nın başkenti Gordion şehrinin kalıntılarına ulaşıldı. Kazılarda rastlanan tarihi eserler, 1963'da kurulan Gordion Müzesi'ne alındı. Yaklaşık 5 bin yıllık tarihi eserlerin sergilendiği Gordion Müzesi'nin çatısı, kar yağışının ardından akmaya başladı. Müzedeki su sızıntısı tarihi kalıntıların yer aldığı Yener Yılmaz Salonu'nun duvarlarında ve tavanda hasara yol açtı. Görevliler, çatıdan akan suyun tarihi kalıntılara zarar vermemesi için naylon ve plastik kaplarla önlem aldı. Müzede tavana gerilen naylonlarla yönlendirilen sular, plastik kaplarda toplandı. Müzeye giden ziyaretçiler ise tavandaki naylonları ve yerdeki su kovalarını görünce gözlerine inanamadı.
RESTORE EDİLECEK
Kültür ve Turizm Bakanlığı Anadolu Medeniyetleri Müzesi yetkilileri, Gordion Müzesi'nin çatısında kullanılan tahtaların kar nedeniyle çürüyerek düştüğünü, birkaç hafta önce de çatıda akıntı başladığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada ise müzenin bu yıl içinde restore edileceği vurgulandı.
RESTORE EDİLECEK
Kültür ve Turizm Bakanlığı Anadolu Medeniyetleri Müzesi yetkilileri, Gordion Müzesi'nin çatısında kullanılan tahtaların kar nedeniyle çürüyerek düştüğünü, birkaç hafta önce de çatıda akıntı başladığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada ise müzenin bu yıl içinde restore edileceği vurgulandı.
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