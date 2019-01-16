Türk geline etekli damat

Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu Duygu Şendağ ile İskoçyalı sevgilisi elektronik mühendisi Stuart Brebner Dickson (37) bir süre önce evlenmeye karar verdi. Genç çift, geçtiğimiz günlerde İstanbul Şişli Evlendirme Dairesi'nde dünyaevine girdi. İskoç geleneksel kıyafeti "kilt" ile nikah salonuna giren Dickson'ın eteği nikah törenine katılanların ilgisini çekti. Duygu Şendağ'ın yakınları, damatla bol bol fotoğraf çektirdi. Damat Dickson, "Hava soğuk, Ama yapacak bir şey yok" dedi.
MUSTAFA KAYA
MUSTAFA KAYA
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