Astsubay Üstçavuş Önder Çayır, Askeri Casusluk kumpasında hedef alındı. "Örgüt lideri kadına bilgi sızdırmakla" suçlandı.
Ancak hakkında dava dahi açılmadı. Dosyasına tek bir delil konulamadı. Buna rağmen 2014 yılında Hava Kuvvetleri'nden atıldı.
Çayır, üniformasını çıkarıp baba ocağı Manisa Salihli'ye dönmek zorunda kaldı. İnşaatlarda amelelik, halde hamallık yaptı.
Yılmadı. Bir yandan da hukuk mücadelesi başlattı. Ve 5 yılın sonunda, yargı kararıyla mesleğine dönmeye hak kazandı.
Ancak hakkında dava dahi açılmadı. Dosyasına tek bir delil konulamadı. Buna rağmen 2014 yılında Hava Kuvvetleri'nden atıldı.
Çayır, üniformasını çıkarıp baba ocağı Manisa Salihli'ye dönmek zorunda kaldı. İnşaatlarda amelelik, halde hamallık yaptı.
Yılmadı. Bir yandan da hukuk mücadelesi başlattı. Ve 5 yılın sonunda, yargı kararıyla mesleğine dönmeye hak kazandı.
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