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Kumpas sonucu 'dan atılan mesleğine dönmeye hak kazandı

, hayatının baharında kumpasa uğradı. Casuslukla suçlandı. Çok sevdiği askerlik mesleğinden atıldı. Amelelikten hamallığa kadar her işi yaptı. Çocuklarını aç bırakmadı. Üniformasını tekrar giymeye de hak kazandı

O hal bu hal
Astsubay Üstçavuş , kumpasında hedef alındı. "Örgüt lideri kadına bilgi sızdırmakla" suçlandı.
Ancak hakkında dava dahi açılmadı. Dosyasına tek bir delil konulamadı. Buna rağmen 2014 yılında Hava Kuvvetleri'nden atıldı.



Çayır, üniformasını çıkarıp baba ocağı Salihli'ye dönmek zorunda kaldı. İnşaatlarda amelelik, halde hamallık yaptı.
Yılmadı. Bir yandan da hukuk mücadelesi başlattı. Ve 5 yılın sonunda, yargı kararıyla mesleğine dönmeye hak kazandı.

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