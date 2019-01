Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ankara'da Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih'i Külliye'de ağırladı. İki lider toplantının ardından ortak basın açıklaması yaptı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Her türlü desteğe hazırız. Çatışmalardan zarar gören yerlerin imarı bulunmak üzere, alt yapı projelerine de hazırız. İkili ticaretimizde geçen yıl 16 milyar dolarla rekor kırmıştık, şimdi bunu 20 milyar dolara yükseltip rekoru egale edelim. Türk özel sektörü Irak ekonomisinin canlandırılması için her türlü imkana sahiptir. Kapsamlı ekonomik iş birliği anlaşmasının bir an önce yürürlüğe konulmasını arzu ediyoruz. Irak ile güvenlik alanında temas ve iş birliğini geliştirmek istiyoruz.