Menbiç kuşatması

Türkiye, Suriye sınırındaki terör lobisini dağıtmak için düğmeye bastı. Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon başlatıldı. Terör örgütü PYD/YPG/PKK'nın ortadan kaldırılması için harekat yoğunlaştırıldı. Dün ise yeni bir gelişme yaşandı. TSK, Fırat'ın doğusuna yapmayı planladığı operasyon öncesinde PKK/YPG işgalindeki Menbiç'e yönelik büyük bir sevkiyat yaptı.
10 BİN ÖSO HAZIR
Çok sayıdaki zırhlı araç ve personel El Bab-Cerablus-Menbiç hattına doğru yola çıktı. Kilis ve Gaziantep sınır hattı üzerinden Suriye'ye giren askerler, Menbiç'i Cerablus hattı boyunca Kuzey, El Bab hattı boyunca da Batı ve Güneybatı cephelerinden kuşattı. Özgür Suriye Ordusu'nda da hazırlıklar tamamlandı. ÖSO'ya ait yüzlerce zırhlı araçtan oluşan askeri konvoy Cerablus-El Bab- Menbiç hattına yollandı. Gece boyunca süren sevkiyatta doçka ve uçaksavarlardan oluşan konvoylar cephe hattına yerleştirildi. 10 bin ÖSO mensubu, Menbiç'i kuşattı. Türkiye'den gelecek emri beklediklerini söyleyen Hamza Tümeni Komutanı Seyf Ebubekir, "Askeri hazırlığımızı tamamladık, ağır silahlarımızı cephe hattına yerleştirmeye başladık. Menbiç'i işgal altından kurtarmak, oradaki kardeşlerimizi özgürlüğe kavuşturmak için Türkiye'den gelecek emri bekliyoruz" diye konuştu.
TRUMP'IN TÜRKİYE VURGUSU
ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesine ilişkin Twitter'da şunları yazdı: "Başkan Erdoğan, bana Suriye'deki DEAŞ kalıntılarını yok edeceği konusunda kuvvetli bir bilgi verdi. Kendisi bunu yapabilecek bir adam. Ayrıca Türkiye (Suriye'nin) kapı komşusu. Bizim askerlerimiz eve dönüyor."
Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'nin yeniden inşasına yardım için gereken parayı ABD'nin yerine Suudi Arabistan'ın ödeyeceğini söyledi.
UĞUR YILDIRIM
10 BİN ÖSO HAZIR
Çok sayıdaki zırhlı araç ve personel El Bab-Cerablus-Menbiç hattına doğru yola çıktı. Kilis ve Gaziantep sınır hattı üzerinden Suriye'ye giren askerler, Menbiç'i Cerablus hattı boyunca Kuzey, El Bab hattı boyunca da Batı ve Güneybatı cephelerinden kuşattı. Özgür Suriye Ordusu'nda da hazırlıklar tamamlandı. ÖSO'ya ait yüzlerce zırhlı araçtan oluşan askeri konvoy Cerablus-El Bab- Menbiç hattına yollandı. Gece boyunca süren sevkiyatta doçka ve uçaksavarlardan oluşan konvoylar cephe hattına yerleştirildi. 10 bin ÖSO mensubu, Menbiç'i kuşattı. Türkiye'den gelecek emri beklediklerini söyleyen Hamza Tümeni Komutanı Seyf Ebubekir, "Askeri hazırlığımızı tamamladık, ağır silahlarımızı cephe hattına yerleştirmeye başladık. Menbiç'i işgal altından kurtarmak, oradaki kardeşlerimizi özgürlüğe kavuşturmak için Türkiye'den gelecek emri bekliyoruz" diye konuştu.
TRUMP'IN TÜRKİYE VURGUSU
ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesine ilişkin Twitter'da şunları yazdı: "Başkan Erdoğan, bana Suriye'deki DEAŞ kalıntılarını yok edeceği konusunda kuvvetli bir bilgi verdi. Kendisi bunu yapabilecek bir adam. Ayrıca Türkiye (Suriye'nin) kapı komşusu. Bizim askerlerimiz eve dönüyor."
PARAYI SUUDİLER ÖDEYECEK
Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'nin yeniden inşasına yardım için gereken parayı ABD'nin yerine Suudi Arabistan'ın ödeyeceğini söyledi.
UĞUR YILDIRIM
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