Talha Uğurluel tutuklandı

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında Talha Uğurluel hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Tarihçi Uğurluel, İstanbul'da gözaltına aldı. Erzincan'a götürülen Uğurluel tutuklandı. Aynı soruşturma kapsamında kapatılan Samanyolu televizyonunda 'Maceracı' isimli gezi programını sunan Murat Yeni de tutuklanmıştı. Yeni, savcılıkta verdiği ifadesinde o dönemde örgütün gerçek yüzünü göremediklerini anlatmıştı. Aralarında Uğurluel'in de yer aldığı birçok kişinin toplantılara katıldığını söyleyen Yeni, "Sohbetlere benim dışımda yemek programını sunan 'Oktay Usta', Reha Yeprem, tarihçi Talha Uğurluer, sanatçı Gökmen Ürü, programcı Asım Yıldırım ve radyocu Asım Bozkuş gibi şahıslar katılırdı" ifadesini kullanmıştı.
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