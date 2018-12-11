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tutuklandı

Talha Uğurluel tutuklandı
Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Tarihçi Uğurluel, 'da gözaltına aldı. 'a götürülen Uğurluel tutuklandı. Aynı soruşturma kapsamında kapatılan Samanyolu televizyonunda 'Maceracı' isimli gezi programını sunan de tutuklanmıştı. Yeni, savcılıkta verdiği ifadesinde o dönemde örgütün gerçek yüzünü göremediklerini anlatmıştı. Aralarında Uğurluel'in de yer aldığı birçok kişinin toplantılara katıldığını söyleyen Yeni, "Sohbetlere benim dışımda yemek programını sunan '', Reha Yeprem, tarihçi Talha Uğurluer, sanatçı Gökmen Ürü, programcı Asım Yıldırım ve radyocu Asım Bozkuş gibi şahıslar katılırdı" ifadesini kullanmıştı.

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