Ziraat Bankası 150 gişe memuru alımı yapacak! Başvuru şartları neler, sınav tarihi belli oldu mu?

Sınav süreci yazılı ve mülakat olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır.
* Adaylar EK-1 Ziraat Katılım Bankası Servis Görevlisi Alımı Yapılacak İller tablosunda ilan edilen iller için tek tercihte bulunabileceklerdir.
* Servis Görevlisi ünvanlı personel, Bankamız şubelerinde yerel personel olarak istihdam edilecek olup, ilan edilen illerde ve bağlı ilçelerinde ikamet eden adaylar tercih nedeni olacaktır, (Mülakat sırasında adayın başvurduğu ilde yaşamını sürdürdüğüne dair gerekli araştırma yapılacaktır.)
* Yapılacak mülakat sonucunda başarılı olan adayların görev alacağı şube Banka tarafından belirlenecektir. Adayların atandıkları görev yerinde en az 3 yıl görev yapma zorunluluğu bulunmakta olup her ne koşulda olursa olsun 3 yıl süre ile görev yeri değişikliği talebinde bulunamayacaktır.
Adayların başvuru yaparken bu hususları dikkate almaları gerekmektedir.
* Yazılı sınav İstanbul Üniversitesi tarafından 3 merkezde (Ankara, İstanbul-Anadolu, İstanbul-Avrupa) 28 Haziran 2025 Cumartesi günü saat 14:00'da gerçekleştirilecektir.
* Üniversite, gerekli hallerde adayların sınava gireceği yerleri önceden duyurmak kaydıyla değiştirebilecektir.
* Mülakat süreci Bankamız tarafından yürütülecektir