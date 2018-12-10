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Bugünün ’si ’da

Cumhurbaşkanlığı’nın düzenlediği “Bugünün ’si” panelleri dizisi devam ediyor. Bu kapsamda ’nin Başkenti ’da 12 aralıkta ‘Değişen ’da Türkiye’ adlı 4. etkinlik gerçekleştirilecek...

Bugünün Türkiye’si Londra’da
Cumhurbaşkanlığı tarafından geçen Eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Konseyi öncesi ilk olarak New York'ta düzenlenen "Turkey Today/ Bugünün 'si" panellerinin yeni durağı olacak. 'da Naval and Military Club'ta 12 Aralık Çarşamba günü düzenlenecek olan "Değişen 'da Türkiye'nin Rolü" konulu panelde, her biri alanında uzman Türk ve İngiliz konuşmacılar İngiliz kamuoyuna Türkiye gündemini anlatacaklar. Panele medya temsilcileri, akademisyenler, sivil toplum örgütleri ve düşünce kuruluşları katılacak. Panelde İngiltere'nin önemli düşünce kuruluşlarından Defense and Security Forum'un Başkanı Lady Olga Maitland moderatörlük yapacak. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Prof. Dr. Gülnur Aybet, SETA Stratejik Araştırmalar Direktörü Doç. Dr. Hasan Basri Yalçın, Ortadoğu ve Programı eski Başkanı Dr. Claire Spencer ise konuşmacı olarak panele katılacak.
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