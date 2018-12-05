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Başkan Erdoğan: Karıştırıcılar rahat durmaz

Başkan Erdoğan, ’na ilişkin önemli açıklamalar yaptı: " ile bir araya gelmemiz vazgeçilmezdir. Çünkü bazıları rahat durmaz. Onlara bu fırsatı vermemek için Cumhur İttifakı'nı çok sağlam tutmalıyız."

Karıştırıcılar rahat durmaz
Başkan , G-20 ve ziyaretlerini tamamladı. Dün yurda döndü. 'nda 'yla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Başkan Erdoğan, Genel Başkanı ile yerel seçimlere ilişkin bir görüşmenin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği yönündeki bir soruya şu yanıtı verdi: " ile bir araya gelmemiz vazgeçilmezdir. Çünkü bazıları rahat durmaz, karıştırmanın gayreti içine girer. Onlara bu fırsatı vermemek için Cumhur İttifakı'nı çok sağlam tutmamız lazım."

İSTANBUL BENİM AŞKIM
Erdoğan, Başkanı 'ın Büyükşehir Belediye Başkanlığı adayı olup olmayacağı yönündeki soru üzerine ise şunları söyledi: "İstanbul Türkiye'de en önemli ilimiz. Her şeyden önce benim aşkım olan bir il. Bu ilimizde yapacağımız çalışmayı çok çok önemsiyoruz. Arkadaşlarımızla tabandan tavana bir çalışma yürütüyoruz. İstanbul ile ilgili biraz sabırlı olacağız.



MADURO'DAN JEST
Başkan Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı tarafından karşılandı. Törende Venezuelalı askerler İstiklal Marşı'nı okudu. Maduro, Türk bayraklarıyla törene katılan çocukların elinden rüzgar nedeniyle yere düşen bayrağı ise yerden kaldırdı.



Başkan Erdoğan dün 'ya geldi. Ayağının tozuyla 'de gençleri kabul etti.

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