Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan G-20 temasları ve Güney Amerika gezisi sonrasında yurda döndü. Erdoğan yurda dönüşünün ardından Ankara'da önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

G-20 ZİRVESİ

Liderler zirvesinin 13'üncüsü yapmak üzere gitmiştik, Bu seyahatimizde de bugüne kadar olanlar geçmişi bugünü, G-20 zirvesinin değerlendirilmesi fırsatını bulduk. İlk zamanlar 6 ay arayla yapılıyordu daha sonra yılda bir yapılmaya başlandı.

Adil ve sürdürebilir kalkışma için küresel ticaret ve ekonominin karşı karşıya kaldığı yapıları ve ortaya çıkan risk ve tehlikeleri ele aldık. Terörün tüm formlarına karşı dayanışma ve samimiyetle yapılmasının altını çizdik.

Dünyada en büyük göç yolunun en büyük mülteci ev sahipliğine ev sahipliği yapan ülke olarak bu konulara değindik.



Gelecek sene Japonya'nın dönem başkanlığında kaliteli alt yapı yatırımlarının artması konusunda da mutabık kaldık.

GÜNEY AMERİKA ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı seviyesinde Paraguay ve Venezuela'ya ile resmi ziyareti gerçekleştirdik.

Bu vesileyle ikili ilişkilerimizi ele aldığımız Paraguay'ın gerçek bir dost olduğunu gördüm. Ülkemize olan ilgileri ve alakaları memnuniyet vericiydi. Türkiye'deki büyükelçiliklerini de açacaklar. Böylece ikili ilişkilerimizin de farklı bir boyut kazanacağına da inanıyorum.

Venezuela'da dostum Maduro ile bir araya gelerek somut işbirliği imkanlarını ele aldık.

Askerin çocukların istiklal marşımızı okumaları Çocuklardan birinin bayrağımızı düşürdüğünde sayın Maduro'nun bayrağı kaldırıp vermesi de büyük nezaket bir inceliktir. Venezuela halkının da Türk insanına muhabbetini ortaya koymuştur.

Açılım politikamızda önemli yer tutan Latin Amerika ve Karayipler Bölgeleri ile ilişkilerimizi geliştireceğiz.

TERÖRLE MÜCADELE VE CEMAL KAŞIKÇI

Az önce de ifade ettiğim gibi terörle mücadele konusu burada da gündeme geldi. Sadece liderlerin katıldığı kurumlarında olmadığı sadece 20 liderin olduğu bir toplantı var bu toplantı da Cemal Kaşıkçı meselesi de gündeme geldi. İkili görüşmelerde de aynı şekilde çok gündeme geldi. Bunu etraflıca anlattığım gibi Şu anda gelinen noktayı da orada anlatma fırsatımız imkanımız oldu. Bundan sonraki süreçte de bununla özellikle gündemimizde tutacağız.

SORU & CEVAP

BAHÇELİ İLE GÖRÜŞME NE ZAMAN?

Biliyorsunuz MHP bir ismini belirledi aynı şekilde bende bir isim belirledim ve bu iki arkadaşımız teknik detaylarını inceliyorlar. Etraflı görüşmeyi inşallah bugün yarın kendisiyle yapacağız. Çalışmaları kendilerinden dinleyeceğiz. Dinledikten sonra da tabi bu süreç içerisinde sayın Bahçeli ile muhakkak bir araya gelmeliyiz. Bazıları ortalığı karıştırmayı çok sever onlara bu fırsatı vermemek için bir araya geleceğiz

İSTANBUL ADAYI BİNALİ YILDIRIM MI OLACAK?

Aday tespitleri noktasında hassasiyetimizi koruyoruz. İstanbul benim aşkım olan bir il… Bu ilimizde yapacağımız çalışmayı çok önemsiyoruz. Arkadaşlarımızla tabandan tavana bir çalışma yürütüyoruz. İlçe belediye başkanlıklarının da önemli ölçüde değişmesi söz konusu. Bu çalışmalar da devam ediyor.

Ama bu arada Ankara da ihmal edilemez. Malum TBMM'de bütçe görüşmeleri var. Tabi ki bu bütçe görüşmelerini meclis başkanımızın yönetmesinden daha doğal daha tabii bir şey olamaz. Bu süreci ayın 10 ile 22'si arasında yine sayın meclis başkanı götürecektir, yürütecektir, takip edecektir en azından.

Onun için İstanbul ile ilgili biraz sabırlı olacağız.

İKİNCİ 100 GÜNLÜK EYLEM PLANI

Bu çalışmaları Başkan Yardımcım Fuat Bey bizzat koordine ediyor ve çalışma bittiği anda ilanını yapacağız. İkinci 100 günlük programımızı da inşallah tüm halkımızla paylaşacağız.