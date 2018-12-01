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’nin yeni projesi: Yüzmeyen hiçbir şey kalmasın!

’da iki haftada gelen iki vatandaşı bezdirdi. Bodrumlular da belediyeye isyan etti: ’nin yeni projesi: Yüzmeyen hiçbir şey kalmasın!

Yüzde yüz CHP
İki saat 20 dakika içinde metrekareye yaklaşık 45 kilogram yağış düştüğü 'da tabir yerindeyse hayat felç oldu. Onlarca araç sularının içinde kaldı. Öğrenciler güçlükle okullarından evlerine gidebildi. Çok sayıda ev ile iş yerini su bastı. Su baskınlarıyla ilgili 112 ekiplerine yağış esnasında 151 yardım çağrısı geldi. Yağışın kesilmesinin ardından ilçede hasar tespit çalışmalarına başlandı.



ALTYAPI YETERSİZ...
Drone ile çekilen bir fotoğrafta ise Bodrum'da yaşanan sel sonrasında denizin renginin değiştiği görüldü. Bodrum'daki sele vatandaşların üzerindeki tepkileri saatler içinde çığ gibi büyüdü. Twitter'da #bodrum hastag'ı ile açılan tepkiler kısa sürede ilk sıraya yerleşti. 'li Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'a ve CHP'li 'ne tepki gösteren vatandaşların sosyal medya paylaşımlarında ilçedeki yetersizliğini eleştirdi.



9 senedir Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon sunar; Sular seller beldesi
Yazın denizde kışın karada yüzebileceğiniz cennet...
80 TL'ye lahmacun satıp doğayı talan edersen, altyapıya bir şey yapmazsan, doğa gelir sana çökertme kebabı yedirir, parmaklarını yalarsın.




Siz milyon dolarlık evler yapmaya devam edin! Dağ, bayır, kaya, mera hatta boş toprak demediniz her tarafı rant için imara açtınız. Para için geleceğinizi mahvettiniz. Yere batsın paranız.
CHP'nin yönettiği Bodrum Belediyesi'nde arabalar yüzüyor.
Dere yataklarına 'ler, siteler, sanayiler yapılan Bodrum.




Yerel seçimlerde partiye göre değil de şehirlerin sorununu çözebilecek adaylara oy verilseydi keşke.
Bodrum'da deniz turizmi, kışın arabalara hizmet veriyor.
CHP'nin yeni projesi: Yüzmeyen hiçbir şey kalmasın!



Evlerinde mahsur kalan halk, gündelik ihtiyaçlarını oltayla karşıladı.


KENAN GÜRBÜZ

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