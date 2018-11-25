İttifaka devam

24 Haziran seçimlerinde Cumhur İttifakı'nı gerçekleştiren AK Parti ve MHP, işbirliğini 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere de taşıma kararı aldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerelde de Cumhur ittifakını sürdürmeye yönelik ilk önemli adımını attı. Cumhur İttifakı'nın bozulmaması gerektiğini vurgulayan Bahçeli, İstanbul, Ankara ve İzmir'de aday göstermeyeceğini açıkladı. "Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adayları kim olursa olsun bu üç büyük şehirde desteğimiz tam olacaktır" açıklamasını yaptı.
MESELE KURT DEĞİLMİŞ
Bahçeli'nin Roma-Real Madrid maçına davet edilmesi şaşırtmıştı. MHP Lideri Devlet Bahçeli, İtalyan futbol takımı Roma'nın Real Madrid maçına davet edilmişti. Sembolü kurt olan takımın bu sebeple Bahçeli'yi çağırdığı iddia edilmişti. Roma Kulübü dün şu açıklamayı yaptı: "Sayın Bahçeli programı nedeniyle maça gelemeyecek. Davetin kurt sembolüyle bağlantısı yoktur."
BURAK ÇELİK
MESELE KURT DEĞİLMİŞ
Bahçeli'nin Roma-Real Madrid maçına davet edilmesi şaşırtmıştı. MHP Lideri Devlet Bahçeli, İtalyan futbol takımı Roma'nın Real Madrid maçına davet edilmişti. Sembolü kurt olan takımın bu sebeple Bahçeli'yi çağırdığı iddia edilmişti. Roma Kulübü dün şu açıklamayı yaptı: "Sayın Bahçeli programı nedeniyle maça gelemeyecek. Davetin kurt sembolüyle bağlantısı yoktur."
BURAK ÇELİK
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