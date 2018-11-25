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İttifaka devam

İttifaka devam
24 Haziran lerinde 'nı gerçekleştiren ve , işbirliğini 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere de taşıma kararı aldı. MHP Genel Başkanı , yerelde de Cumhur ittifakını sürdürmeye yönelik ilk önemli adımını attı. Cumhur İttifakı'nın bozulmaması gerektiğini vurgulayan Bahçeli, , ve 'de aday göstermeyeceğini açıkladı. "Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adayları kim olursa olsun bu üç büyük şehirde desteğimiz tam olacaktır" açıklamasını yaptı.

MESELE KURT DEĞİLMİŞ
Bahçeli'nin Roma- maçına davet edilmesi şaşırtmıştı. MHP Lideri Devlet Bahçeli, İtalyan futbol takımı Roma'nın Real Madrid maçına davet edilmişti. Sembolü kurt olan takımın bu sebeple Bahçeli'yi çağırdığı iddia edilmişti. Roma Kulübü dün şu açıklamayı yaptı: "Sayın Bahçeli programı nedeniyle maça gelemeyecek. Davetin kurt sembolüyle bağlantısı yoktur."

BURAK ÇELİK

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