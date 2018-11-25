Başkan Erdoğan: Önce millet, önce memleket

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Belediye Başkanı Adaylarını Tanıtım Toplantısı'nda 14 büyükşehir ve 26 il belediye başkanı adaylarını açıkladı. Tanıtım öncesi konuşan Erdoğan şunları söyledi:



Birileri için ittifaklar seçimle, sandıkla sınırlı olabilir, biz ülkenin ve milletin geleceği için yaptığımız ittifakı sonraki nesillere de miras olarak bırakacağız. Burada bir kez daha Sayın Bahçeli ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne gönül vermiş kardeşlerimize bu kutlu yürüyüşe verdikleri destek için teşekkürümü, şükranlarımı ifade ediyorum.



Biz milletimizin aklını çelmenin değil, gönlüne girmenin peşinde olduk. Biz her şeyden önce kalpleri fethetmenin mücadelesini yürüttük. Biz her şeyden önce kalpleri feth etmenin mücadelesi içinde olduk. Seçimler sandıkta değil, gönüllerde kazanılır veya kaybedilir.



Bir belediye başkanı halkına tepeden bakamaz. Belediye başkanı, tevazu ehlidir. Samimiyet ehlidir. Gayret ehlidir. 'Önce millet, önce memleket' der. Bulunduğu görevde kibir, büyüklük taslama, millete tepeden bakma, milletle irtibatını koparma hastalığına kapılan hiç kimsenin AK Parti çatısı altında yeri olamaz.







ADAY OLUNCA SINAVI KAÇIRDI

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç (65), dün aday toplantısı için İstanbul'a gitti. Burada Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylığı açıklanan Büyükkılıç, öğrenim gördüğü açıköğretim sınavlarını kaçırdı.





