Başkan Erdoğan, adayları 24 Kasım Cumartesi günü açıklayacak

AK Parti'de, belediye başkanlığı adaylığı heyecanı doruk yaptı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, parti kurmaylarınca belirlenen ve kendisinin onayladığı 40 ilin belediye başkanı adaylarını yarın açıklayacak. Dün aday çalışmalarını son kez gözden geçiren Erdoğan, AK Parti'nin 2019 Mahalli İdareler Seçimi aday tanıtım toplantısını, 24 Kasım Cumartesi saat 14:00'te İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak. Başkan Erdoğan'ın, 31 Mart'ta yapılacak 2019 Mahalli İdareler Seçimi için belirlenen adayları, kamuoyuna tanıtması için hazırlanan program da netleşti. Buna göre Erdoğan, yarın Haliç Kongre Merkezi'nde saat 14:30'da kameraların karşısına geçecek.
ÜÇ BÜYÜK İL TAMAM
Aralarında Ankara, İstanbul ve İzmir'in de olduğu 40 ilin belediye başkanı adaylarını açıklayacak. Kulislerde konuşulana göre, İstanbul'da TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile Ankara'da Mehmet Özhaseki'nin adının öne çıktığı belirtildi. Antalya'da Menderes Türel ve Gaziantep'te Fatma Şahin'in adaylıklarına kesin gözüyle bakıldığı kaydedildi. Bu arada MHP ile yerel seçimlerde yapılacak ittifakın da olumlu yönde ilerlediği bildirildi.
TÜRKİYE ANINDA KARŞILIK VERİR
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Yunanistan ve Kıbrıs Rum Yönetimi'nin uluslararası hukuka aykırı davrandığını söyledi. Yıldırım, "Doğu Akdeniz'de KKTC'nin menfaatlerine, ülkemizin çıkarlarına aykırı her türlü oldubittiye Türkiye anında karşılık verir" dedi.
ÜÇ BÜYÜK İL TAMAM
Aralarında Ankara, İstanbul ve İzmir'in de olduğu 40 ilin belediye başkanı adaylarını açıklayacak. Kulislerde konuşulana göre, İstanbul'da TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile Ankara'da Mehmet Özhaseki'nin adının öne çıktığı belirtildi. Antalya'da Menderes Türel ve Gaziantep'te Fatma Şahin'in adaylıklarına kesin gözüyle bakıldığı kaydedildi. Bu arada MHP ile yerel seçimlerde yapılacak ittifakın da olumlu yönde ilerlediği bildirildi.
TÜRKİYE ANINDA KARŞILIK VERİR
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Yunanistan ve Kıbrıs Rum Yönetimi'nin uluslararası hukuka aykırı davrandığını söyledi. Yıldırım, "Doğu Akdeniz'de KKTC'nin menfaatlerine, ülkemizin çıkarlarına aykırı her türlü oldubittiye Türkiye anında karşılık verir" dedi.
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