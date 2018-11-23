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Başkan Erdoğan, adayları 24 Kasım Cumartesi günü açıklayacak

Başkan Erdoğan, , ve ’in de içerisinde olduğu 40 ilin belediye başkan adaylarını yarın açıklayacak.

Heyecan dorukta
AK Parti'de, belediye başkanlığı adaylığı heyecanı doruk yaptı. Başkan , parti kurmaylarınca belirlenen ve kendisinin onayladığı 40 ilin belediye başkanı adaylarını yarın açıklayacak. Dün aday çalışmalarını son kez gözden geçiren Erdoğan, AK Parti'nin 2019 Mahalli İdareler Seçimi aday tanıtım toplantısını, 24 Kasım Cumartesi saat 14:00'te 'nde yapılacak. Başkan Erdoğan'ın, 31 Mart'ta yapılacak 2019 Mahalli İdareler Seçimi için belirlenen adayları, kamuoyuna tanıtması için hazırlanan program da netleşti. Buna göre Erdoğan, yarın Haliç Kongre Merkezi'nde saat 14:30'da kameraların karşısına geçecek.

ÜÇ BÜYÜK İL TAMAM
Aralarında , İstanbul ve 'in de olduğu 40 ilin belediye başkanı adaylarını açıklayacak. Kulislerde konuşulana göre, İstanbul'da Başkanı Binali Yıldırım ile Ankara'da Mehmet Özhaseki'nin adının öne çıktığı belirtildi. Antalya'da Menderes Türel ve Gaziantep'te Fatma Şahin'in adaylıklarına kesin gözüyle bakıldığı kaydedildi. Bu arada MHP ile yerel seçimlerde yapılacak ittifakın da olumlu yönde ilerlediği bildirildi.

TÜRKİYE ANINDA KARŞILIK VERİR
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Yunanistan ve Kıbrıs Rum Yönetimi'nin uluslararası hukuka aykırı davrandığını söyledi. Yıldırım, "Doğu Akdeniz'de KKTC'nin menfaatlerine, ülkemizin çıkarlarına aykırı her türlü oldubittiye anında karşılık verir" dedi.
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