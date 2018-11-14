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Albayrak’a saygı gecesi

Albayrak’a saygı gecesi
Edebiyat, Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği'nce (ESKADER), 'a saygı gecesi düzenlendi. Yazar Ekrem Kızıltaş, "Sadık Albayrak, savunduğu şeyleri yaşayan bir insan olarak, etrafındakilere güzel bir örnek" dedi. Yazar Hüseyin Yorulmaz da "Albayrak bir yazar olarak önemli katkılar sağlamış bir düşünce adamıdır" diye konuştu. Albayrak ise "Hayattayken anılmak, yad edilmek çok güzel bir duygu. Memlekette yeni bir nesil, yeni söylemlerle kendi kimliğini ortaya koymaya çalışmaktadır. Türkiye de bugün 50-60 yıl önceki Türkiye değil. Övünecek bir şeyimiz yoktu ama şimdi öyle değil. Artık biz kendimize geliyoruz, biz aslımıza dönüyoruz, bunun savaşını veriyor" ifadesini kullandı.

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