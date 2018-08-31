Bedelli askerlik imkanı büyük ilgi gördü. Bir yandan başvuranlardan 12 bini 15 Eylül'de 1 aylık askerlik eğitimine alınmayı beklerken, diğer yandan başvuru süreci de devam ediyor. 3 Kasım'da sona erecek bedelli başvurusu rekora koşuyor. Bugüne kadarki en yüksek bedelli başvurusu yapıldı. Önceki gün itibariyle bedelliye başvuranların sayısı 425 bine ulaştı. İlk bedelli 1987 yılında çıkarılmıştı ve başvuru sayısı 18 bin 433'te kalmıştı.
Bedelli rekoru
Etiketler: Bedelli askerlik
- 31 Ağustos 2018, Cuma
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