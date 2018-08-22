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’de kadınların gücü

Başkan Erdoğan’ın yeni sistemde kadınlara ağırlık verdi. Kongrede yenilenen ’daki kadın ağırlığı yüzde 30’a çıkarıldı...

AK Parti’de kadınların gücü
AK Parti Kongresi geçen hafta gerçekleştirildi. Başkan , yeni dönemde kadınlara yönelik kontenjanı arttırdı. Kongrede yenilenen 50 kişilik Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda yüzde 20 olan kadın sayısı yüzde 30'a çıkarıldı. 15 kadın 'da kendine yer buldu. Büşra Peker, Çiğdem Karaaslan, Emine Zeybek, Fatma Aksal, Fatma Betül Sayan Kaya, Gökçen Erdoğan Enç, Hatice Kübra Öztürk Gökkaya, Hatice Merve Tatar, İffet Polat, Jülide Sarıeroğlu, Leyla Şahin Usta, Öznur Çalık, Tuba Işık Ercan. Vildan Polat, Zehra Taşkesenlioğlu 'nin en üst karar organı olan MKYK'da kendine yer bulan isimler oldu.

VEKİLDE DE ÖNDE
Başkan Erdoğan'ın MKYK içinden belirlediği 16 kişilik Merkez Yürütme Kurulu'nda da kadınların sayısı artırıldı. Daha önce 3 olan kadın genel başkan yardımcısı 4'e yükseldi. Bu arada AK Parti, şu anda Meclis'te de en çok kadın vekil bulunduran parti konumunda.


EDA IŞIK
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  • 22 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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