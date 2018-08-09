Kedi kuaför

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Adnan Oktar ve ekibinin tutuklanmasına karar verilmişti. Operasyonlarda 187 kişi gözaltına alınmış bunlardan 169'u tutuklanmıştı. İstanbul'da Metris ve Silivri cezaevlerine yerleştirilen bu tutuklular daha sonra civar illerdeki cezaevlerine dağıtıldı.
DİĞERLERİ DE İSTEDİ
Kadın tutuklular Kocaeli, Gebze ve Tekirdağ'daki cezaevlerine nakledilmişti. 25 Temmuz'daki bu nakiller kapsamında 14 kadın tutuklu da Kocaeli'deki T tipi cezaevine gönderildi. Aradan geçen iki haftanın ardından 'kedicikler' yavaş yavaş cezaevi hayatına alışmaya başladı. Tutuklanmanın ve cezaevinde olmanın ilk şaşkınlığını üzerinden atan 'kedicikler', cezaevindeki sosyal imkânlardan da faydalanmaya başladı. Bu kapsamda bazıları cezaevi içinde yer alan ve kadın mahkûmlar tarafından işletilen kuaföre gittiler ve ilk bakımlarını yaptırdılar. Cezaevindeki kuaförde ortalama bir kuafördeki hizmetlerin yer aldığı öğrenildi. Tekirdağ'daki kediciklerin de kuaför istediği öğrenildi.
Fiyonk modeli isteyenlerin bu talebi geri çevrildi.
Fantastik saç tarzlarıyla dikkat çeken kediciklerin ay çiçeği modeli de istediği öğrenildi.
Kocaeli Cezaevi'nde mahkumların çalıştığı kuaförde en çok talep prenses saç modeline geldi. Kedicikler en çok saç örgüsü talep etti. Kediciklerin cezaevindeki ilk işleri kuaföre gitmek oldu.
DİĞERLERİ DE İSTEDİ
Kadın tutuklular Kocaeli, Gebze ve Tekirdağ'daki cezaevlerine nakledilmişti. 25 Temmuz'daki bu nakiller kapsamında 14 kadın tutuklu da Kocaeli'deki T tipi cezaevine gönderildi. Aradan geçen iki haftanın ardından 'kedicikler' yavaş yavaş cezaevi hayatına alışmaya başladı. Tutuklanmanın ve cezaevinde olmanın ilk şaşkınlığını üzerinden atan 'kedicikler', cezaevindeki sosyal imkânlardan da faydalanmaya başladı. Bu kapsamda bazıları cezaevi içinde yer alan ve kadın mahkûmlar tarafından işletilen kuaföre gittiler ve ilk bakımlarını yaptırdılar. Cezaevindeki kuaförde ortalama bir kuafördeki hizmetlerin yer aldığı öğrenildi. Tekirdağ'daki kediciklerin de kuaför istediği öğrenildi.
Fiyonk modeli isteyenlerin bu talebi geri çevrildi.
Fantastik saç tarzlarıyla dikkat çeken kediciklerin ay çiçeği modeli de istediği öğrenildi.
Kocaeli Cezaevi'nde mahkumların çalıştığı kuaförde en çok talep prenses saç modeline geldi. Kedicikler en çok saç örgüsü talep etti. Kediciklerin cezaevindeki ilk işleri kuaföre gitmek oldu.
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