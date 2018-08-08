100 bin kızı mağdur etti

Örgüt kurma, cinsel saldırı ve vergi usulsüzlüğü gibi suçların da aralarında bulunduğu birçok suçtan tutuklanarak cezaevine gönderilen Adnan Oktar ve örgüt üyeleri hakkında yeni skandallar ortaya çıkmaya devam ediyor. Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ifade veren ve örgütte olduğu süreçte kız getirmeden sorumlu olan U.Ş. isimli bir müşteki, örgütün faaliyete başladığı dönemden bugüne kadar 100 bin kızın mağdur edildiğini belirtti. Oktar'ın Çengelköy'deki villasındaki günlük işleri de yaptığını belirten U.Ş., gelen bütün evrakların Oktar'ın okuması ardından nasıl yok edildiğini anlattı: "Adnan Oktar'a yakın olarak hizmet ettiğim ve aynı evde kaldığım için Adnan Oktar'a gelen bütün evrakları Adnan Oktar okuduktan sonra sıcak suda eriterek klozete atıyorduk. Eskiden yakardık ama duman çıktığı için bu işleme başladık."
SEMA DALGIÇ
SEMA DALGIÇ
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.