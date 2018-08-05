Bedellinin kışlası belli

Milli Savunma Bakanlığı'nın bedelli askerliğin uygulanmasına yönelik çalışma taslağına göre, başvuru sayısı doğrultusunda ayrı celp dönemleri oluşturulacak. Ankara, Balıkesir, Burdur, İstanbul ve Samsun'daki eğitim merkezlerinin sadece bedelli askerlik yapacaklar için hazırlanması planlanıyor. Ara celp dönemlerinde ise bedelli askerlik yapacakların Amasya, Erzincan, İzmir, Konya, Manisa, Sivas ve Tokat'taki eğitim komutanlıklarında silah altına alınması öngörülüyor.
JANDARMA YER ALMADI
Başvuruların ardından bedelli askerlik yapacaklara ilişkin celp planlamaları hazırlanacak. Başvuruya göre bedelli askerlik yapacaklar için ayrı celp dönemleri oluşturulacak. Jandarmaya ait eğitim birlikleri ise söz konusu çalışma kapsamında yer almadı.
JANDARMA YER ALMADI
Başvuruların ardından bedelli askerlik yapacaklara ilişkin celp planlamaları hazırlanacak. Başvuruya göre bedelli askerlik yapacaklar için ayrı celp dönemleri oluşturulacak. Jandarmaya ait eğitim birlikleri ise söz konusu çalışma kapsamında yer almadı.
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