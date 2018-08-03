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Kandil’in dengesi bozuldu

Kandil’in dengesi bozuldu
İç Güvenlik operasyonları kapsamında terör örgütü 'nın 'beyin takımına' büyük darbe indirildi. Organizasyon ekibini kaybeden örgüt, sınır hattındaki güvenlik tedbirleri, ve SİHA'ların aralıksız nöbeti nedeniyle dışarıdan sızma planını da hayata geçiremedi. Beyin takımı yok edilen terör örgütünün tüm dengesi bozulunca sivilleri hedef almaya başladı.

ERKAM ÇOBAN
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