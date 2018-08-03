Kandil’in dengesi bozuldu

İç Güvenlik operasyonları kapsamında terör örgütü PKK'nın 'beyin takımına' büyük darbe indirildi. Organizasyon ekibini kaybeden örgüt, sınır hattındaki güvenlik tedbirleri, İHA ve SİHA'ların aralıksız nöbeti nedeniyle dışarıdan sızma planını da hayata geçiremedi. Beyin takımı yok edilen terör örgütünün tüm dengesi bozulunca sivilleri hedef almaya başladı.
ERKAM ÇOBAN
ERKAM ÇOBAN
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