İdam hafif gelir

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde aracıyla seyir halindeyken PKK'lı teröristlerin yerleştirdiği patlayıcının infilak etmesi sonucu eşi ve 11 aylık çocuğunu kaybeden Astsubay Serkan Karakaya dün taziyeleri kabul etti. Acısını yüreğine gömdüğünü söyleyen asker "İdam onlar için en basit, en güzel ve en kolay ceza olur. İdam yerine yakınlarına teslim edilirse daha uygun olur diye düşünüyorum. Cumhurbaşkanımız nasıl uygun görürse. Görev yerime geri gideceğim" ifadelerini kullandı.
PKK'nın kalleş saldırısı sonucu şehit düşen Nurcan Karakaya ve 10 aylık oğlu Mustafa Bedirhan'ın, Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki mezarları daha ilk günden ziyaretçi akınına uğradı.
Astsubay Serkan Karakaya, koluna oğlunun ismi Bedirhan'ın dövmesini yaptırdı.
PKK'nın kalleş saldırısı sonucu şehit düşen Nurcan Karakaya ve 10 aylık oğlu Mustafa Bedirhan'ın, Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki mezarları daha ilk günden ziyaretçi akınına uğradı.
Astsubay Serkan Karakaya, koluna oğlunun ismi Bedirhan'ın dövmesini yaptırdı.
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