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Binbaşının kanı yerde kalmadı

Binbaşının kanı yerde kalmadı
Tunceli kırsalında 2 Haziran 2018 tarihinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden Deniz Düzgün'ün yapılan DNA incelemesinde 2015 yılında şehit düşen binbaşı 'i şehit ettiği belirlendi. Tunceli Valiliği, "3 yıl önce şehit edilen Binbaşı Yavuz Sonat Güzel'in kanı yerde kalmadı" açıklamasıyla duyurdu.


ERCAN TOPAÇ
Etiketler:
  • 02 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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