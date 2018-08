Brunson dosyasında 66 yeni şüpheli

İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen ve sağlık sorunları dikkate alınarak ev hapsinde tutulan ABD'li papaz Andrew Craig Brunson soruşturması genişliyor. İddianameyi hazırlayan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı Berkant Karakaya, Brunson ve eylemleriyle bağlantılı olduğu iddia edilen, aralarında Amerikan Hava Kuvvetleri'nde ve Pentagon'da görevli emekli askerlerin de yer aldığı 66 kişi hakkında yeni soruşturma başlattı.

İşte soruşturmada adı geçenlerden bazıları:

Papaz Brunson'un eşi Norine Brunson.

Terörist başı Gülen'in yardımcısı Sinan Dursun: Başbakanlık'a böcek konulması talimatını da vermişti. 25 Aralık yargı darbesinde talimatı emniyet müdürüne veren kişi.

CIA eski görevlisi Graham E. Fuller: FETÖ kumpasları ve darbe girişimine ilişkin hakkında yakalama kararı çıkarılan Fuller'ın, Sinan Dursun ve eşi ile bağlantılı olduğu ifade ediliyor

Sinan Dursun'un eşi Jena Louise Luedtke.

Ege Bölge imamı firari sanık Bekir Baz. Papaz Brunson ile Baz'ın telefonları, 2011-2015 arasında Konak, Çankaya ve Alsancak'ta birbirlerine çok yakın yerde 293 kez sinyal verdi.​

FETÖ'nün sözde Endonezya sorumlusu Murat Safa: Brunson ile GSM hatları aynı yerde sinyal verdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü eski İstihbarat Dairesi Başkan Yardımcısı Recep Güven.

İstanbul eski Emniyet Müdür Yardımcısı Hamza Tosun.

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Başkanı tutuklu Taner Kılıç: HTS kayıtlarına göre Brunson'la 9 kez irtibat kurdu.

Amerikan Özel Kuvvetleri'nde görevli asker Kenneth C. Abney: Brunson'la Abney'in 3 kez aynı yerde olduğu tespit edildi. Abney şu an emekli olmasına ve evi Utah eyaletinde bulunmasına rağmen, evine 2 bin 500 km uzaklıkta Pensilvanya'da Fetullah Gülen'in çok yakınında bir kilisede görev yapıyor. Kenneth C. Abney'in; TCDD'de çalışan 700-800 görevlinin kimlik bilgileri ve nerede görev yaptıkları gibi ancak ülkenin işgal edilmesi durumunda, direniş gösterebilecek çalışanlar tarafından demir yollarının sabote edilmesinin önüne geçmek amacıyla ihtiyaç duyulacak bilgilerin tespitini yaptığı da belirlendi. Abney'in, Brunson ve Mormonların İstanbul Şube Başkanı Murat Çakır'ın telefonları 29 Ağustos 2010'da Alsancak'ta 12:00 ve 18:45 saatleri arasında sinyal verdi.

İzmir Protestan Kilisesi'nin papazı Fikret Böcek: Brunson'un Fikret Böcek'le birlikte Kaya Prestij Oteli'nin 2'nci katında Efes Salonu'nda toplantı yaptığı, Brunson'un kilisesini Fikret Böcek'ten devraldığı ifade ediliyor.



Aysel Barışcan Allredde ve eşi: İddianamede Allredde ve eşinin, Akdeniz bölgesindeki tüm benzin istasyonlarının yerlerini ve buralarda çalışan insanların etnik kökenini, geceleyin bu istasyonlarda kaç kişinin görevli kaldığı gibi savaş anında başvurulabilecek startejik bilgileri derlediği ifade ediliyor. Aysel Barışcan Allredde'nin ibadet günü olmamasına karşın Brunson'un kilisesine giderek gizlice görüştüğü, birtakım haritalar ve bilgiler aldığına dikkat çekiliyor.



Atılım Üniversitesi: İddianamede, bu üniversiteye ABD'den tamamı Mormon olan öğretim görevlileri getirildiği, bu şahısların Ankara LDS Kilisesi'nde de görev yaptığı ve LDS Vakfı adına bağışlarda bulunduğu belirtiliyor.

EV HAPSİ İTİRAZINA RET

Brunson'un avukatının ev hapsine yaptığı itiraz oy birliğiyle reddedildi.