İlklerin MGK’sı

Yeni sistemin ilk Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. MGK toplantısında terörle mücadele, başta Suriye ve Irak olmak üzere bölgesel gelişmeler ve son dönemde ABD ile yaşanan gerilim ele alındı. Başkan Erdoğan başkanlığındaki toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile kuvvet komutanları, MİT Başkanı Hakan Fidan da katıldı. Fuat Oktay, "Cumhurbaşkanı Yardımcısı" olarak ilk kez MGK toplantısında yer aldı. Parlamenter sistemin son MGK'sına Genelkurmay Başkanı olarak katılan Hulusi Akar da Milli Savunma Bakanı sıfatıyla ilk kez sivil katıldı. Yeni yapıda ilk kez Başbakan ve Başbakan Yardımcıları olmadan toplanan olan MGK'da Orgeneral Yaşar Güler, ilk defa Genelkurmay Başkanı olarak yer aldı. Toplantıya Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile geçtiğimiz günlerde ataması yapılan Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya da ilk kez katıldı.
ABD'NİN TEHDİDİ KABUL EDİLEMEZ
Yaklaşık 5,5 saat süren toplantının ardından yapılan açıklamada, Rahip Brunson'un davasıyla ilgili ABD'nin tehditlerine sert tepki gösterildi. Bildiride "ABD tarafından ülkemize karşı kullanılan tehdit dilinin ittifak ilişkilerine saygısızlık olduğu ve asla kabul edilemeyeceği belirtilmiştir. ABD'nin; ülkemizin her türlü sorumluluğunu yerine getirdiği savunma sanayi projelerini, milletlerarası antlaşmalara aykırı şartlara bağlayan kararının ve açıklamalarının, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığa ve güven ilişkisine telafisi mümkün olmayan zararlar vereceği vurgulanmıştır" denildi.
ABD'NİN TEHDİDİ KABUL EDİLEMEZ
Yaklaşık 5,5 saat süren toplantının ardından yapılan açıklamada, Rahip Brunson'un davasıyla ilgili ABD'nin tehditlerine sert tepki gösterildi. Bildiride "ABD tarafından ülkemize karşı kullanılan tehdit dilinin ittifak ilişkilerine saygısızlık olduğu ve asla kabul edilemeyeceği belirtilmiştir. ABD'nin; ülkemizin her türlü sorumluluğunu yerine getirdiği savunma sanayi projelerini, milletlerarası antlaşmalara aykırı şartlara bağlayan kararının ve açıklamalarının, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığa ve güven ilişkisine telafisi mümkün olmayan zararlar vereceği vurgulanmıştır" denildi.
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