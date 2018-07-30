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Parmakla gösterilen ülke oluyoruz...

Parmakla gösterilen ülke oluyoruz...
Doğu ve Güneydoğulu öğrencilere yönelik düzenlenen 'Yazımda Kardeşlik Var' temalı yaz kampının kapanış programı gerçekleştirildi. 'nde düzenlenen programa Hazine ve Maliye Bakanı da konuştu.

Programda konuşan Albayrak "Geçtiğimiz yıllara baktığımızda bu coğrafyada sadece 2 milyondan fazla ölen insan var. Bu insanların tek ortak paydası Müslüman olması. ise özellikle dünyanın umut ve ümit kapısı aradığı yeni iklimde, bütün dünyanın parmakla gösterdiği ülke olmaya doğru hızla ilerliyor" dedi.
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  • 30 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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