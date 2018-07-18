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Kimseye danışmazdı

örgütünün elinden kaçan , ’e konuştu: Örgütün dışarıdan yönlendirildiğini şuradan anlıyoruz. Örgütün tamamını ilgilendiren konularda Adnan Oktar kimseye danışmazdı. Bir gün gelip “Televizyon kuruyoruz” derdi

Kimseye danışmazdı
ADNAN Oktar operasyonu ile örgütün sırlarını tek tek anlatan örgütten kaçmış eski mürit , 'e konuştu. 'ın dışarıdan yönlendirildiğini söyleyen Özgül şunları anlattı:

ÖRGÜTÜN ideolojisini ilgilendiren konularda Adnan Oktar kimseye danışmazdı. Bir gün gelip pat diye "Televizyon kuruyoruz" derdi. Demek ki birisi ona "Böyle yapacaksın" diyordu.

BEN Oktar'a bunları yaptıranın kim olduğunu tam olarak bilemem. Ama 'in en önemli mahkemelerinden Sanhedrin'in resmi internet sitesinde Harun Yahya'nın bir proje olduğunu görebilirsiniz. Zaten Adnan Oktar da P2 locasında 33. derece Mason olduğunu saklamıyor.

ÖRGÜT her zaman değişti. Televizyon nedeniyle son dönem güzel kadınlar alınırdı. Eğitime çok gerek yoktu. Ama geçmişti iyi eğitimli yabancı dil bilenler hedef seçilirdi.

KOÇ Üniversitesi dışında ve 'nde de örgütten isimler var.

Ceylan Özgül örgütten Hüma Babuna, Eda Babuna, Aylin Atmaca ve Ayfer Gökmenli'nin başını çektiği bir ekibin 'da sürekli lobi faaliyeti yaptığını söyledi.


MEVLÜT YÜKSEL
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  • 18 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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