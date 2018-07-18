ADNAN Oktar operasyonu ile örgütün sırlarını tek tek anlatan örgütten kaçmış eski mürit Ceylan Özgül, TAKVİM'e konuştu. Adnan Oktar'ın dışarıdan yönlendirildiğini söyleyen Özgül şunları anlattı:
ÖRGÜTÜN ideolojisini ilgilendiren konularda Adnan Oktar kimseye danışmazdı. Bir gün gelip pat diye "Televizyon kuruyoruz" derdi. Demek ki birisi ona "Böyle yapacaksın" diyordu.
BEN Oktar'a bunları yaptıranın kim olduğunu tam olarak bilemem. Ama İsrail'in en önemli mahkemelerinden Sanhedrin'in resmi internet sitesinde Harun Yahya'nın bir proje olduğunu görebilirsiniz. Zaten Adnan Oktar da P2 locasında 33. derece Mason olduğunu saklamıyor.
ÖRGÜT her zaman değişti. Televizyon nedeniyle son dönem güzel kadınlar alınırdı. Eğitime çok gerek yoktu. Ama geçmişti iyi eğitimli yabancı dil bilenler hedef seçilirdi.
KOÇ Üniversitesi dışında İstanbul Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi'nde de örgütten isimler var.
Ceylan Özgül örgütten Hüma Babuna, Eda Babuna, Aylin Atmaca ve Ayfer Gökmenli'nin başını çektiği bir ekibin Ankara'da sürekli lobi faaliyeti yaptığını söyledi.
MEVLÜT YÜKSEL
ÖRGÜTÜN ideolojisini ilgilendiren konularda Adnan Oktar kimseye danışmazdı. Bir gün gelip pat diye "Televizyon kuruyoruz" derdi. Demek ki birisi ona "Böyle yapacaksın" diyordu.
BEN Oktar'a bunları yaptıranın kim olduğunu tam olarak bilemem. Ama İsrail'in en önemli mahkemelerinden Sanhedrin'in resmi internet sitesinde Harun Yahya'nın bir proje olduğunu görebilirsiniz. Zaten Adnan Oktar da P2 locasında 33. derece Mason olduğunu saklamıyor.
ÖRGÜT her zaman değişti. Televizyon nedeniyle son dönem güzel kadınlar alınırdı. Eğitime çok gerek yoktu. Ama geçmişti iyi eğitimli yabancı dil bilenler hedef seçilirdi.
KOÇ Üniversitesi dışında İstanbul Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi'nde de örgütten isimler var.
Ceylan Özgül örgütten Hüma Babuna, Eda Babuna, Aylin Atmaca ve Ayfer Gökmenli'nin başını çektiği bir ekibin Ankara'da sürekli lobi faaliyeti yaptığını söyledi.
MEVLÜT YÜKSEL
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