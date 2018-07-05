Meclis’te Lamborghini

AK Parti Sakarya Milletvekili olarak kayıt yaptıran milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, dün Lamborghini marka otomobiliyle Meclis'e gitti. Dikkatleri üzerine çekti. Siyasetin içerisinde en büyük hedefinin sporda faydalı olabilecek, sporda iz bırakacak adımlar atabilmek olduğunu belirten Sofuğlu, şunları söyledi: "Spor yönetmeliğinin değişmesi için çalışacağım. Çünkü bu yönetmelikteki bazı eksikliklere çok takılan biriydim. Ben bu gençlere öncülük, ağabeylik yapacağım. Yani genç sporcuların vekil ağabeyi olmak anlamında bu yola girdim. İnanıyorum ki faydalı olacağım."
Sofuoğlu dün mazbatasını aldı.
Sofuoğlu dün mazbatasını aldı.
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