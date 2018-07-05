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’te Lamborghini

Meclis’te Lamborghini
AK Parti Milletvekili olarak kayıt yaptıran milli motosikletçi , dün Lamborghini marka otomobiliyle 'e gitti. Dikkatleri üzerine çekti. Siyasetin içerisinde en büyük hedefinin sporda faydalı olabilecek, sporda iz bırakacak adımlar atabilmek olduğunu belirten Sofuğlu, şunları söyledi: "Spor yönetmeliğinin değişmesi için çalışacağım. Çünkü bu yönetmelikteki bazı eksikliklere çok takılan biriydim. Ben bu gençlere öncülük, ağabeylik yapacağım. Yani genç sporcuların vekil ağabeyi olmak anlamında bu yola girdim. İnanıyorum ki faydalı olacağım."



Sofuoğlu dün mazbatasını aldı.

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  • 05 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
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