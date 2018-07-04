Osmaniye’de tehlikeli hesaplaşma

Osmaniye'de silahlı saldırı sonucu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkan Yardımcısı Hasan Ersoy yaşamını yitirdi, Başkan Devrim Murat Aksoy yaralandı. TSO binasına gelen ve henüz kimliği belirlenemeyen zanlı, Başkan Aksoy'a makamında silahlı saldırıda bulundu. Saldırıda, Aksoy ve odada bulunan yardımcısı Ersoy yaralandı. MHP 26. Dönem Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy'un ağabeyi Hasan Ersoy, kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti. Bacağından yaralanan Aksoy ise hastaneye kaldırıldı. Olayın siyasi bir hesaplaşma olduğu iddia edildi.
HASAN ERSOY
HASAN ERSOY
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