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’de tehlikeli hesaplaşma

Osmaniye’de tehlikeli hesaplaşma
Osmaniye'de silahlı saldırı sonucu Ticaret ve Sanayi Odası () Başkan Yardımcısı Hasan Ersoy yaşamını yitirdi, Başkan Devrim Murat Aksoy yaralandı. TSO binasına gelen ve henüz kimliği belirlenemeyen zanlı, Başkan Aksoy'a makamında silahlı saldırıda bulundu. Saldırıda, Aksoy ve odada bulunan yardımcısı Ersoy yaralandı. 26. Dönem Milletvekili Ruhi Ersoy'un ağabeyi Hasan Ersoy, kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti. Bacağından yaralanan Aksoy ise hastaneye kaldırıldı. Olayın siyasi bir hesaplaşma olduğu iddia edildi.


HASAN ERSOY
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  • 04 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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