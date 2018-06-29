Erdoğan her zaman güçlü

CHP OY KAYBETTİ
Erdoğan'a övgü dolu sözlerinden sonra sosyal medyada hedef gösterildiğini söyleyen Katmer, "Rahatsız oldular maalesef ama ben yolumda devam ediyorum. Hazımsızlık var, başarılarını hazmedemiyorlar. Erdoğan bir sürü şey yaptı hala diyorlar ki 'Yapmasalardı, etmeselerdi veya yapmak zorundaydı' diyorlar. Eğitimde, sağlıkta, ulaşımda her şeyi biz 16 yılda gördük" ifadelerini kullandı. İstanbul Adalar'da yaşayan Katmer, "CHP'nin HDP ile birleşmesi CHP'ye oy kaybettirdi. Adalarda HDP, CHP'nin sayesinde 2. parti oldu. CHP onlara çok yardımcı oldu. Her şey meydanda" dedi. aHaber yayınında Lefter'den de bahseden Erdoğan için ise Katmer "Çok mutlu oldum dinleyince, sağ olsun. En azından kaleci değil de büyük bir futbolcu olduğunu söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu büyük bir kaleci demişti" şeklinde konuştu.
8 TEMMUZ'DA YEMİN 9 TEMMUZ'DA KABİNE
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin seçilmiş ilk başkanı olarak 8 Temmuz'da yemin edecek. 9 Temmuz'da kabinesini açıklayacak olan Erdoğan, ardından KKTC ve Azerbeycan'ı ziyaret edecek. 11/12 Temmuz'da da NATO Zirvesi'ne katılmak için Brüksel'e gidecek.
Erdoğan, 2004 yılında İstanbul'da Fenerbahçe- Denizlispor maçını eski milli futbolcularla birlikte izlemişti.
Daha sonra efsane futbolcu Lefter'e forma vermişti.
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