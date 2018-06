Tayyip Erdoğan, üst aklın tüm karanlık planlarına rağmen bir kez daha seçildi. Bu sonucun mutlu ettiği isimlerden biri de efsane futbolcu Lefter Küçükandonyadis 'in kızı Rula Katmer 'di. Katmer, seçim sonrası mutluluğunu dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Allah başımızdan eksik etmesin" dedi. Ardından şöyle devam etti: " Recep Tayyip Erdoğan başarılı oluyor çünkü çok güçlü bir lider ve yoluna kararlılıkla devam ediyor. Dış ülkeler bizi ne kadar kesmeye çalışsa da o yoluna devam ediyor. Allah yardımcısı olsun, yanındayız. Her zaman onu görmek istiyorum. Recep Tayyip Erdoğan, her zaman güçlü ve kimseyi takmıyor. Çok şükür ki başımızda, Allah başımızdan eksik etmesin. Başkanlık sistemiyle birçok şey değişecek. Daha büyüyecek, daha gelişmiş bir Türkiye olacak."



CHP OY KAYBETTİ

Erdoğan'a övgü dolu sözlerinden sonra sosyal medyada hedef gösterildiğini söyleyen Katmer, "Rahatsız oldular maalesef ama ben yolumda devam ediyorum. Hazımsızlık var, başarılarını hazmedemiyorlar. Erdoğan bir sürü şey yaptı hala diyorlar ki 'Yapmasalardı, etmeselerdi veya yapmak zorundaydı' diyorlar. Eğitimde, sağlıkta, ulaşımda her şeyi biz 16 yılda gördük" ifadelerini kullandı. İstanbul Adalar'da yaşayan Katmer, "CHP'nin HDP ile birleşmesi CHP'ye oy kaybettirdi. Adalarda HDP, CHP'nin sayesinde 2. parti oldu. CHP onlara çok yardımcı oldu. Her şey meydanda" dedi. aHaber yayınında Lefter'den de bahseden Erdoğan için ise Katmer "Çok mutlu oldum dinleyince, sağ olsun. En azından kaleci değil de büyük bir futbolcu olduğunu söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu büyük bir kaleci demişti" şeklinde konuştu.

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin seçilmiş ilk başkanı olarak 8 Temmuz 'da yemin edecek. 9 Temmuz'da kabinesini açıklayacak olan Erdoğan, ardından KKTC ve Azerbeycan'ı ziyaret edecek. 11/12 Temmuz'da da NATO Zirvesi'ne katılmak için Brüksel'e gidecek.Erdoğan, 2004 yılında İstanbul'da Fenerbahçe- Denizlispor maçını eski milli futbolcularla birlikte izlemişti.Daha sonra efsane futbolcu Lefter'e forma vermişti.