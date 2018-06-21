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''unbozan

, baskılara aldırmadı. Komalık hastalar bile memleketın bekası uğruna ayağa kalktı. 24 Haziran leri için  kullandı

Oyunbozan
Batı, 'nin ine müdahaleye kalktı. Birçok ülke, siyasilerin kampanya yapmasını yasakladı. Terör yandaşlarına kapılarını ardına kadar açtı.
Bunu gören gurbetçilerimiz ise şahlandı. Yüzbinlerce kişi sandıklara aktı. Hem verdi, hem de Türkiye'ye selam yolladı: Bu oyunu sandıkta bozarız!


DİYALİZ HASTASI NACİYE NİNE'NİN VATANİ GÖREV AŞKI
Hamburg'da böbrek hastası Naciye Demir, ağrılarına aldırmadı. Hastaneden çıkıp yakınlarının sırtında sandığa koştu.
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  • 21 Haziran 2018, Perşembe
  • Gazete
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