Batı, Türkiye'nin seçimine müdahaleye kalktı. Birçok ülke, siyasilerin kampanya yapmasını yasakladı. Terör yandaşlarına kapılarını ardına kadar açtı.
Bunu gören gurbetçilerimiz ise şahlandı. Yüzbinlerce kişi sandıklara aktı. Hem oy verdi, hem de Türkiye'ye selam yolladı: Bu oyunu sandıkta bozarız!
DİYALİZ HASTASI NACİYE NİNE'NİN VATANİ GÖREV AŞKI
Hamburg'da böbrek hastası Naciye Demir, ağrılarına aldırmadı. Hastaneden çıkıp yakınlarının sırtında sandığa koştu.
Bunu gören gurbetçilerimiz ise şahlandı. Yüzbinlerce kişi sandıklara aktı. Hem oy verdi, hem de Türkiye'ye selam yolladı: Bu oyunu sandıkta bozarız!
DİYALİZ HASTASI NACİYE NİNE'NİN VATANİ GÖREV AŞKI
Hamburg'da böbrek hastası Naciye Demir, ağrılarına aldırmadı. Hastaneden çıkıp yakınlarının sırtında sandığa koştu.
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