Emperyalizm sürüyor

tarihi,ile başka bir hal aldı. Kazanma arzusu, insanlığı büyük felakete sürüklüyor.Modern Batı'daki siyasi iktidar, Türkiye 'nin yaşayan en büyük felsefecisi olan, dünyadaki siyasal sistemi ve sömürünün bugün nasıl devam ettiğinideğerlendiriyor...son derece soğuk ve lümpen bir laf. Neresi Doğu, neresi Batı?Yaşanmakta olan birda değildir. Çekişenler bugün din değil. Dinlerin arkasına saklanmış bir medeniyet tasarısı var. İ çin de yaşadığımız medeniyetBugün dünyada çatışma İngiliz- Yahudi ile diğer medeniyetler arasında yaşanmaktadır. "Postmodern" lafı yanıltıcıdır. Bu medeniyet bitmemiştir, bugün devam etmektedir.bir ideolojidir, sermayeciliktir.İngilizlik, kendini dünyaya yaymaktadır.O ittifakın ilk yavrusuDaha sonra bütün İngiliz ülkelerini, Kanada, Yeni Zelanda ve Avusturalya'yı bu çatı altında toplayabiliriz.Maddecilik, varoluşun maddeden olduğunu ileri süren felsefi görüştür.itibaren İngilizler çok önemli ölçüde kendilerini zanaata verdiler.Sermayeyi onlara 1496'da Portekiz'den kovulan İngiltere 'ye daha önce giden Tapınakçılar, zanaatkarcılığı üst seviyeye çıkardılar. Bu etkinliğe, Yahudiler beraberlerinde getirdikleri mali kaynakla destek verdiler. İngiliz- Yahudi İttifakı kuruldu. O etkinliği besleyecek kaynakSömürgecilik o şekilde başladı.sisteminonların işi maliyecilik. Zaten ideolojininadı da odur; Mali sermayecilik, FinansKapitalizmi...Dünyadaki bankaların yüzde 80-90'ıYahudi'dir.çapında emperyalizmediyoruz. Bugün bütün dünyaya istisnasız kültür kabulünün benimsetmesini bu yolla getirdiler. Bunu yumuşak yoldan kabul etmiyorsanız okullarla, propaganda ile olmuyorsa topa tutarak yaptılar. İngilizler'in 19. yy'daki yöntemi top bindirilmiş tekneleri sömürülecek ülkelere göndermekti. Afrika, Asya ve Amerika'daki büyük ırmaklardan sömürgeye karşı çıkan ülkeleri topa tutular.Kardan gayrı amaçları yoktur.yy'da bu değişti, silahın yanındaİndoktrinasyon (yönetimde standart uygulama)...Kendine döndürmeye çalıştığı her topluma,Bunun arkasında duran gizli İngiliz Yahudi Emperyalizmi'dir.Zulüm, adaletin zıttıdır. En üstünde tuttuğumuz devlet adil, hukuk devlettir.Yığınla demokrasi ülkesi vardır, hukuk orada üstün değildir.arka planındaBugün bizim en büyük hatamız dabudur. Sermayeci, kapitalist, emperyalistsistem Hristiyanlığı başat kılmaya çalışıyorgörüşü sakattır. Her şeyi olduğu gibiHristiyanlığı da bu işlerine alet etmektedir.Sömürgeleştirmeyi amaçladığı diyarakendi Hristiyanlık anlayışını sokmaktadır.Hristiyanlık, Katoliklikevrenseldir, bütün insanları kapsamakiçin vardır.Önlerindeki örnekYahudiler'dir.medeniyetin taleplerini karşılıyorsanız yaşamaya hak kazanıyorsunuz. Karşı çıkarsanız toplum ya da birey fark etmez katliniz vaciptir. Önce sizi iktisatça mali bakımdan alt etmeye çalışırlar.Bunun örneğini Afganistan 'da gördük. Afganistan ısrarla çağdaşlaşmayı reddetmiştir. Zavallı Afganistan 40 yıldır katliama uğruyor. Benzeri daha az çapta Suriye ve Irak 'a uygulanmaktadır.katiyen yok böyle bir hesaplaşma. Onlar ayrı bir medeniyet tasarısı ile çıkmıyorlar ki,Çin'in bir duruşu, milli üreti var. Ama kültür olarak Çin Medeniyeti'ne değil İngiliz Yahudi Medeniyeti'ne dayalı. Dikkat ederseniz ABD veya Avrupa ülkeleri Çin'e öyle şiddetli karşı durmuyorlar. Rusya da öyle... Rusya'da bu medeniyete karşı çıkan çok küçük bir azınlık var.Emperyalizmi'nin 3 ana üssü var.Bütün çabaları, İsrail 'in mümkün mertebe her türlü tehlikeden mahsur tutmak. Bugün İsrail Devleti topraklarında yer alan Filistinliler'i top-yekün sürecekler. Bunun için Irak'ta Saddam'ı devirdiler, Suriye'de Esad'ı götürmeye kalkıştılar, Mısır'da Müslüman Kardeşler'in iktidarını sonlandırdılar. Gözümüzden kaçan bir başka nokta da, Suudi Arabistan ile Mısır Akabe Körfezi kıyısında 3 dev şehir inşaa ediyorlar. Bir gün ben olmam ortalıklarda o dev şehirlerde İsrail'deki Filistinliler için inşa ediliyor orada yaşayacaklar. O şehirler müreffeh olacaklar, biz bu adamları doyurursak sorunu çözeriz diye düşünüyorlar.BÖYLE bir ilişki söz konusudur. Kuramazsınız. Kurdurtmazlar. Aldatmacalar oldu. Fetullah Gülen buna yöneldi ama o bir aldatmaca idi. Bu aldatmacayı Katolikler de anladılar sonra. Hatta bizden önce anladılar. FETÖ 'yü İngiliz-Yahudi Emperyalizmi'nin baş oyuncularından ABD'nin bir oyunu olduğunu gördüler. Dünya çapında öyle korkunç bir baskı rejimi kurulmuştur ki, hiç bir Hıristiyan (Katolik) bugün bu dediğimize tevessül edemez. Hamam böceği gibi ezerler. Bugün Türkiye'nin başına ne geliyorsa hafif tertip buna karşı kıpırdanmasından ileri geliyor. Düşünün böylesi bir ciddi hareketi başlattığınız zamansatmak kolay iş değil. Arkasında bir kültür var. İhtiyacı üretecekyaratmanız lazım. İktisadi emperyalizmi başlamadan eğitimöğretim emperyalizmi söz konusudur. Bunun en güzel örneğiBabasının hayrına yapmadı bunları. Buraya ��ngiliz- Yahudi kültürünü boca edecek ki burada üretilen mallara ihtiyaç duyulsun. Kültürünüzde hamburger, Coco Cola yoksa buna alıştırılmanız gerekir. Sadece yiyecek içecek değil onun arkasındaki bütün kültür dünyası da gerekir. Eğitim ile geldiler ama basın yayın-propaganda ile devam ettiler.en önemli göstergesi tutarlılıktır. Aklın birinci derecedeki yapısı felsefedir.Bizde tutarlılık diye bir şey yok. Bir taraftan bu çağdaş medeniyete karşı bir bilinç oluşuyor. Bir yandan o medeniyetin bütün değer silsilelerini uyguluyorlar. Dilim, çenem düşecek diye yüksek öğrenim hayatını İngilizceleştirmek çok yanlıştır.İnancım ne olursa olsun ancak oraya hizmet ederim. Bugün İngilizce yazan çizen Müslüman varsa temelde İngiliz Yahudi anlayışı üzerinden eser vermektedir.Onun değer yargıları ile iş görür. Son Osmanlı düşünürlerine baktığında da İslam'a yekten karşı bile olsa İslamca konuşuyor.Öncelikle eğitimdir. Erbakan bu ikisi arasında bocaladı. Önce öğretim mi siyasi iktidar mı? Önce öğretime ağırlık verelim derseniz bunu size yaptırmazlar diyordu Erbakan. Haklıydı. "Siyasi iktidarı sağlayalım ondan sonra eğitime ağırlık veririz" dediler. Bunu 90'lardaki karma hükümette gerçekleştirmeye çalışmıştır. Ve görüldüğü gibi pat diye indirdiler aşağıya. Erbakan'ın başarısız kalmasında en önemli etken yetişmiş kadroları yok. Bugün 16 yıldır iktidarda olan AK Parti'nin kadro eksikliği müthiş bir engeldir. Sallanıyorsa bu iktidar seçkin adamlarının olmamasındandır. Abdülhamit döneminden bu yanaBugün değme adamlar çok çıkardı.takılmış ABD'ye götürülen insanların önemli bir kısmı beyni yıkanmış adamlardı. FETÖ tehlikesini bertaraf etmek istiyorsan yeni gençleri gönderme Amerika'ya. Yarın FETÖ'nün yerine METÖ çıkar. Amerika'ya gidip gelen gençler sanki Amerika adına konuşuyormuş gibi hissediyorsunuz. Bunu eğitim ile yapıyorlar. Amerika'ya giden gençler ya Amerikancı oluyor ya da onun bütün değerlerini devam ettiriyor.Oraya giden ve Türkiye'ye gelen gençler İngilizceyi buraya yerleştirme çabasında oluyorlar.OSMANLI'YI kuvvet yolu ile alt edemeyince "fitne yolunu" denediler. Abdülhamit döneminde oluşturulan Mason teşkilatıdır. Masonluk her tarafa fitne sokmuş, siyasi bir vecheye dönmüştü. Jön Türkler, İttihat terakki ile Osmanlı yıkılmıştır. Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı'yı yıkmak için çıkartılmıştır. Çünkü Osmanlı demek İslam Medeniyeti demekti. İngiliz Yahudi Emperyalizmi'ni bir denize benzetirsek Osmanlı ortasında bir adaydı. İnsanların son ümidi Osmanlı'ydı.Felsefe alanında yaptığı çalışmalarla tanınan ünlü bilim adamı olan Prof. Dr. Teoman Duralı , 1992-1993 yıllarında Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi'nde, 1994'te ise Viyana Üniversitesi',nde öğretim üyeliği yaptı. Türkçe ile İngilizce çok sayıda ödüllü bilimsel makale ve kitapları yayımlandı.