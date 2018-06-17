Evlatlarımızın da umudu AK Parti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak dün İstanbul'da bir dizi etkinliğe katıldı. Önce Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde bayramlaşma programında bir konuşma yaptı. Herkesin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti, 24 Haziran'a bir hafta kaldığını anımsattı.
Albayrak, AK Parti'nin Türkiye için neden umut olduğunu anlatmanın çok önemli olduğunun altını çizdi. 24 Haziran'a giden son haftada son sözün "AK Parti, bu ülkenin, sadece bizlerin değil, evlat ve torunlarımızın da umudu" şeklinde olması gerektiğini vurguladı.
Ardından terörle mücadelenin süreceğini açıkladı. Bakan Albayrak, "Kandil dümdüz olacaktı ya, amenna. Münbiç bitiyor. Sincar'a kaçacaklarmış, Sincar'a kaçacaksanız orayı da dümdüz edeceğiz. Teröristler nereye gizlenirse gizlensin, askerimiz, polisimiz orada onları bulup gömecek" dedi.
ADAŞI KARŞILADI
Bakan Albayrak daha sonra kızı Emine Mahinur ve oğlu Ahmet Akif ile Göztepe Semiha Şakir Çocuk Evleri Sitesi'ni ziyaret etti. Albayrak'ı kapıda 6 yaşındaki Berat isimli çocuk karşıladı. Berat, Bakan Albayrak ve beraberindekilere kolonya ve çikolata ikram etti.
CEZALARI ARTTIRACAĞIZ
Bakan Albayrak, dün Ümraniye Belediyesi Hayvan Barınağı'nı kızı Emine Mahinur ve oğlu Ahmet Akif ile ziyaret etti. Çocuklarının barınaktan birer hayvanın sorumluluğunu üstlendiğini söyleyen Albayrak, Sakarya'da patileri kesilmiş halde bulunan yavru köpeğin ölümüne ailece çok üzüldüklerini dile getirdi. Bakan Albayrak, "Bu ve benzeri olayların caydırıcılık, ceza etkisinin de artırılması için yasayla ilgili süreci başlattık. Meclis açılır açılmaz, bu konuyla ilgili yoğun mesai ortaya koyacağız" dedi.
Albayrak, AK Parti'nin Türkiye için neden umut olduğunu anlatmanın çok önemli olduğunun altını çizdi. 24 Haziran'a giden son haftada son sözün "AK Parti, bu ülkenin, sadece bizlerin değil, evlat ve torunlarımızın da umudu" şeklinde olması gerektiğini vurguladı.
Ardından terörle mücadelenin süreceğini açıkladı. Bakan Albayrak, "Kandil dümdüz olacaktı ya, amenna. Münbiç bitiyor. Sincar'a kaçacaklarmış, Sincar'a kaçacaksanız orayı da dümdüz edeceğiz. Teröristler nereye gizlenirse gizlensin, askerimiz, polisimiz orada onları bulup gömecek" dedi.
ADAŞI KARŞILADI
Bakan Albayrak daha sonra kızı Emine Mahinur ve oğlu Ahmet Akif ile Göztepe Semiha Şakir Çocuk Evleri Sitesi'ni ziyaret etti. Albayrak'ı kapıda 6 yaşındaki Berat isimli çocuk karşıladı. Berat, Bakan Albayrak ve beraberindekilere kolonya ve çikolata ikram etti.
CEZALARI ARTTIRACAĞIZ
Bakan Albayrak, dün Ümraniye Belediyesi Hayvan Barınağı'nı kızı Emine Mahinur ve oğlu Ahmet Akif ile ziyaret etti. Çocuklarının barınaktan birer hayvanın sorumluluğunu üstlendiğini söyleyen Albayrak, Sakarya'da patileri kesilmiş halde bulunan yavru köpeğin ölümüne ailece çok üzüldüklerini dile getirdi. Bakan Albayrak, "Bu ve benzeri olayların caydırıcılık, ceza etkisinin de artırılması için yasayla ilgili süreci başlattık. Meclis açılır açılmaz, bu konuyla ilgili yoğun mesai ortaya koyacağız" dedi.
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