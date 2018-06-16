Suruç tokadı

TERÖR yine kalleşlikte sınır tanımadı. Şanlıurfa'nın Suruç İlçesi'nde terör örgütü PKK yandaşları, esnafı ziyaret eden AK Partililer'e saldırdı. Kalleş saldırıda hayatını kaybeden 4 kişi arasında AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın kardeşi Mehmet Şah Yıldız da vardı.
TÜRK BAYRAKLARIYLA
Korkunç olayın ardından Suruç, yaşamını yitirenlere ağladı. Mehmet Şah Yıldız'ın cenaze törenine Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, AK Parti milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Polis ilçe genelinde ve cenaze töreninin yapıldığı alanda geniş güvenlik önlemi aldı. Törene katılan binler nedeniyle yollar dolup taştı. Suruçlular, Türk bayrakları taşıyarak "Kahrolsun PKK sloganları" attı. Kılınan cenaze namazının ardından Türk bayrağına sarılı Mehmet Şah Yıldız'ın tabutunu Bakan Soylu ve beraberindekiler omuzlara alarak bir süre taşıdı. Yıldız'ın cenazesi, daha sonra Yoğurtçu Mahallesi'nde bulunan aile mezarlığında ağıtlar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.
MEHMET YILDIRIM
TÜRK BAYRAKLARIYLA
Korkunç olayın ardından Suruç, yaşamını yitirenlere ağladı. Mehmet Şah Yıldız'ın cenaze törenine Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, AK Parti milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Polis ilçe genelinde ve cenaze töreninin yapıldığı alanda geniş güvenlik önlemi aldı. Törene katılan binler nedeniyle yollar dolup taştı. Suruçlular, Türk bayrakları taşıyarak "Kahrolsun PKK sloganları" attı. Kılınan cenaze namazının ardından Türk bayrağına sarılı Mehmet Şah Yıldız'ın tabutunu Bakan Soylu ve beraberindekiler omuzlara alarak bir süre taşıdı. Yıldız'ın cenazesi, daha sonra Yoğurtçu Mahallesi'nde bulunan aile mezarlığında ağıtlar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.
MEHMET YILDIRIM
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