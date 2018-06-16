Huzurumuzu kaçıramazlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün bayram namazını Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde kıldı. Cami çıkışı vatandaşlarla bayramlaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a TBMM Başkanı İsmail Kahraman ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da eşlik etti. Erdoğan daha sonra Sultangazi'de vatandaşlara hitap etti. Suruç'taki hain saldırıyı değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:
GEREĞİNİ YAPACAĞIZ
Şanlıurfa Milletvekilimiz İbrahim Halil Yıldız'ın abisini Suruç'ta terör örgütü PKK, HDP bunlar öldürdüler. Esnaf ziyareti yapılırken, "Siz bizim HDP'li olduğumuzu bilmiyor musunuz? Nasıl buraya gelirsiniz" gibi bir yaklaşımla o aileye bu tür bir saldırı cereyan etti. Bunlar çözüm sürecinde yaptıkları oyunları yapmaya devam ediyorlar. Biz milli birlik, beraberlik dedik aynı şeyi yaptılar. Ne yaparlarsa yapsınlar, şunu bilsinler ki biz bu işin arkasını bırakmayacağız. Ne Gabar'da ne Tendürek'te ne Besler Deresi'nde bırakacağız, ne de de bu tür yerlerde bırakacağız. Üzerine üzerine gideceğiz. Tek terörist kalmayana kadar bunu kovalayacağız. Benim milletimin huzurunu kaçırmaya kimsenin hakkı yok. Devlet olarak huzuru, mutlululuğu, birliği beraberliği, kardeşliği tesisle görevliyiz. Bunu tesis etmeye çalışırken, bu tür olaylarla karşı karşıya kaldığımız zaman da gereğini yapma durumundayız. Milletimin bu oyunlara gelmemesini, kardeşliği elden bırakmamasını, dayanışma içerisinde özellikle de 24 Haziran'ı hayırlısıyla başarmamızı, atlatmamızı, milletimizden özellikle rica ediyorum. Bu seçim bir kırılma noktası. Tırmanışımızın çok önemli bence sıçrama tahtalarından bir tanesi olacak. Bu noktadan hareketle milletimizin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Rabbim bizi nice bayramlara kavuştursun diyorum."
Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazı çıkışı vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.
HALİÇ'TE BİLİM MERKEZİ KURUYORUZ
ERDOĞAN, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Haliç'te Bilim Merkezi kuruyoruz. İnsan ve medeniyet odaklı Bilim Merkezimiz yılda 2 milyon ziyaretçi alacak. Proje 3 yılda tamamlanacak ve 100 milyon liraya yapılacak" dedi.
GEREĞİNİ YAPACAĞIZ
Şanlıurfa Milletvekilimiz İbrahim Halil Yıldız'ın abisini Suruç'ta terör örgütü PKK, HDP bunlar öldürdüler. Esnaf ziyareti yapılırken, "Siz bizim HDP'li olduğumuzu bilmiyor musunuz? Nasıl buraya gelirsiniz" gibi bir yaklaşımla o aileye bu tür bir saldırı cereyan etti. Bunlar çözüm sürecinde yaptıkları oyunları yapmaya devam ediyorlar. Biz milli birlik, beraberlik dedik aynı şeyi yaptılar. Ne yaparlarsa yapsınlar, şunu bilsinler ki biz bu işin arkasını bırakmayacağız. Ne Gabar'da ne Tendürek'te ne Besler Deresi'nde bırakacağız, ne de de bu tür yerlerde bırakacağız. Üzerine üzerine gideceğiz. Tek terörist kalmayana kadar bunu kovalayacağız. Benim milletimin huzurunu kaçırmaya kimsenin hakkı yok. Devlet olarak huzuru, mutlululuğu, birliği beraberliği, kardeşliği tesisle görevliyiz. Bunu tesis etmeye çalışırken, bu tür olaylarla karşı karşıya kaldığımız zaman da gereğini yapma durumundayız. Milletimin bu oyunlara gelmemesini, kardeşliği elden bırakmamasını, dayanışma içerisinde özellikle de 24 Haziran'ı hayırlısıyla başarmamızı, atlatmamızı, milletimizden özellikle rica ediyorum. Bu seçim bir kırılma noktası. Tırmanışımızın çok önemli bence sıçrama tahtalarından bir tanesi olacak. Bu noktadan hareketle milletimizin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Rabbim bizi nice bayramlara kavuştursun diyorum."
Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazı çıkışı vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.
HALİÇ'TE BİLİM MERKEZİ KURUYORUZ
ERDOĞAN, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Haliç'te Bilim Merkezi kuruyoruz. İnsan ve medeniyet odaklı Bilim Merkezimiz yılda 2 milyon ziyaretçi alacak. Proje 3 yılda tamamlanacak ve 100 milyon liraya yapılacak" dedi.
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